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В следующем году цена на электроэнергию может продолжить снижение - министр 1

Бизнес
Дата публикации: 12.12.2024
BB.LV
В следующем году цена на электроэнергию может продолжить снижение - министр

Цена на электроэнергию в следующем году может продолжить снижение, заявил в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр климата и энергетики Каспар Мелнис (СЗК), пишет ЛЕТА.

«Мы с оптимизмом смотрим на цену электроэнергии», - сказал министр.

Мелнис отметил, что благодаря электроэнергии, произведенной на солнечных электростанциях, цена электроэнергии в этом году по сравнению с прошлым снизилась на 7,5%. В следующем году, по его словам, снижение цен может продолжиться за счет ввода новых мощностей.

«Прогнозы на следующий год выглядят достаточно позитивно, так как цена может еще больше снизиться», - подчеркнул Мелнис.

В то же время министр указал на факторы, которые могут негативно повлиять на цену электроэнергии, такие как рост цен на газ или экстремальные погодные условия.

Кроме того, Мелнис сообщил, что работы по отключению стран Балтии от энергокольца BRELL, контролируемого Россией, запланированному на февраль следующего года, идут по плану.

«Мы движемся в соответствии с графиком. Я бы сказал, что мы уже готовы, и с каждым днем наша готовность растет», - добавил он.

Министр также отметил, что в феврале, в связи с этим отключением, возможна волатильность на рынке, однако в целом цена на электроэнергию должна продолжать снижаться.

Ранее сообщалось, что в соответствии с заявлением, подписанным операторами систем передачи стран Балтии в Риге, соглашение BRELL утратит силу 7 февраля 2025 года.

С 8 февраля 2025 года операторы Балтии отключат энергосистемы Латвии, Литвы и Эстонии от сети IPS/UPS и проведут тестирование работы энергосистемы Балтии в изолированном режиме. После завершения теста, 9 февраля 2025 года, энергосистемы стран Балтии планируют синхронно подключиться к энергосистеме континентальной Европы.

#электроэнергия #каспар мелнис
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    12-го декабря

    Даже , если 100 раз сказать халва, во рту слаще не станет. Будет день, будет пища, тогда и посмотрим.

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