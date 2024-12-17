До 2050 года Латвия вместе с прочими государствами–участниками обязалась достичь климатической нейтральности — эмиссии в атмосферу такого объема газов, вызывающих парниковый эффект, который может быть абсорбирован лесами, почвой и водами.

Между тем еще с 2012 года для нашей страны доступен финансовый механизм EKII — средства, получаемые от продажи квот на выбросы, присвоенных Евросоюзом для Латвии. Тратить их можно только на ту же самую климатическую нейтральность. Госконтроль проверил — так ли это на самом деле.

По–прежнему не планируется эффективным образом

Таков вывод ревизоров, представленный членом совета Государственного контроля Ингой Вилкой, после проверки деятельности Министерства климата и энергетики (МКЭ), руководимого Каспарсом Мелнисом от "Нового Единства".

Всего за последние 12 лет Латвия получила 489 млн евро дохода от реализации своих квот в рамках EKII, использовала же только 169 млн. Конкретно на дело отправили вообще лишь 86 млн, этими суммами профинансировали 8 проектов по понижению выбросов на 14 835 тонн двуокиси углерода в год.

В 2022 году было получено еще 76 млн евро "выбросных" денег для знаменитой компенсации подорожания электричества. Ну и, разумеется, административные затраты, как без них — 7 млн. Остаток же — 320 млн — находится в Государственной кассе.

"Министерство не предоставило ни обществу, ни Кабинету министров информации о доступном и остаточном финансировании EKII, — указано в информации для Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии. — Министерство указало на ограниченную возможность для подготовки новых конкурсных проектов. Однако оно не предложило отраслевым министерствам возможности использовать доступное финансирование EKII и включиться, хотя и министерства подтвердили готовность подключиться к целенаправленному инвестированию".

Ведомство К. Мелниса еще не представило правительству отчет об использовании средств, полученных за продажу латвийских квот на эмиссию парниковых газов, хотя это следовало сделать до 1 апреля. В предыдущих документах отсутствует информация о применении 82% финансирования 2022 года — то есть 76 млн евро, затраченных на компенсации электрического удорожания.

Что финансируется из EKII

"Ситуация парадоксальная — деньги есть, а проектов нет", — констатировала И. Вилка на заседании парламентской комиссии. Впрочем, не так все плохо. Использование средств евромеханизма шло по самым разным статьям. В течение последних 12 лет из него финансировалась:

сохранность памятников архитектуры и приведение их в соответствие критериям энергоэффективности;

строительство зданий с низким энергопотреблением;

применение "умных" технологий городской среды;

приобретение транспортных средств с малой эмиссией CO2 либо безэмиссионного транспорта;

использование в домохозяйствах возобновляемой энергии;

инфраструктура освещения публичных территорий самоуправлений.

Кстати, о последнем: ваш автор, передвигаясь по разным районам Риги с наступлением зимы, обратил внимание на крайне скудное освещение нашего города — вероятно, отключая фонари на одной стороне какой–то магистральной улицы или начиная освещение существенно позже наступления темноты (сейчас это уже около 16 часов), городская дума вносит свой вклад в сокращение эмиссии CO2. Или просто позволяет от щедрот любоваться горожанам закатом и звездами.

Тем временем, по подсчетам Государственного контроля, в результате вышеперечисленных мероприятий на 1 тонну снижения Латвией выбросов парниковых газов затрачивается 7785 евро.

Обсудить все эти моменты в широком кругу общественности не представляется возможным, ибо хотя Консультативный совет по EKII формально и существует, но не собирался уже шесть лет. Таким образом, налогоплательщики Латвии не имеют возможности влиять на траты средств, полученных от продажи наших квот.

Бюрократические затраты

На этом фоне существенно выросли расходы на чиновников, занятых администрированием EKII. В Министерстве климата и энергетики этим занимаются 26 сотрудников, количество штатных мест выросло на 10 по сравнению с 2022 годом. В том году административные расходы составили 1 084 339 евро, а в 2024 году — уже 4 689 267 евро.

Госконтроль нашел: "Из этого финансирования вознаграждение выплачивают не только непосредственно связанных с климатической сферой работникам, но в размере 100% также другим работникам МКЭ, например, государственному секретарю, руководителю бюро министра, парламентскому секретарю".

В среднем по Латвии на администрирование фондов ЕС используется до 7% денег, в случае же с EKII, которое тоже можно признать финансированием из Брюсселя, — 21%.

Исправленному верить

После критики МКЭ ведомство подготовило детальный отчет о своей деятельности по энергоэффективности. В частности, теперь можно похвастаться сохранностью и отсутствием лишних выбросов в таких исторических зданиях, как Елгавский дворец, Офицерское собрание в Лиепае, Новый дворец в Сигулде, Цесисский выставочный дом, церкви Иисуса, Старой Гертруды, Марии Магдалины в Риге, здание курии Римско–католической церкви в столице, Дворец культуры ВЭФ.

Мероприятия по снижению эмиссии проводятся и в самых небольших зданиях провинции — к примеру, в детском саду в Даугавпилсе или в библиотеке в Талси.

Если же рассматривать утвержденные, но пока не оплаченные проекты, то выделяются солнечные батареи на очистительных сооружениях в Лиепае, замена уличного освещения в ряде городов Латвии на "умные" LED–лампы.

Ну а еще от инвестиций по линии EKII могут весьма обогатиться наши торговцы электромобилями. В документе Министерства климата и энергетики указаны названия 66 компаний, в том числе присутствующих на рынке десятилетиями, которые получат европейское финансирование.

Между тем этой зимой уже никто не заговаривает о компенсациях жителям Латвии затрат за электричество — хотя в результате глобальных колебаний цена тока на бирже может быть весьма различной.