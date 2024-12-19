СГД отправит автоматические напоминания в системе электронного декларирования (СЭД) тем физическим лицам, которые могут сдавать в аренду недвижимость, но не зарегистрировали свою экономическую деятельность в СГД, а также тем физическим лицам, о которых СГД имеет информацию об их деятельности в сфере красоты.

На свою электронную почту жители получат только уведомление об информации, имеющейся в СЭД, кроме того, это уведомление будет содержать ссылку на «eds.vid.gov.lv».

В сообщении СГД предложит частным лицам оценить необходимость регистрации в качестве субъектов экономической деятельности в сфере косметических услуг или уведомить о незарегистрированной экономической деятельности в сфере аренды недвижимости.

Сообщение будет сопровождаться соответствующими пояснительными материалами, благодаря которым можно будет проверить, соответствует ли данная деятельность характеристикам экономической деятельности и нуждается ли она в регистрации.