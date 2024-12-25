Эксперты сравнили латвийские зарплаты с европейскими, и были удивлены 5 4602

Бизнес
Дата публикации: 25.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Эксперты сравнили латвийские зарплаты с европейскими, и были удивлены

Оказывается, зарплаты в Латвии не такие уж и маленькие в стравнении со многими странами ЕС.

Согласно данным Euronews, в 2023 году средняя скорректированная (по паритеты покупательской способности) годовая заработная плата для работников на полную ставку варьировалась от 13 503 евро в Болгарии до 81 064 евро в Люксембурге, при этом средний показатель по ЕС составил 37 863 евро.

Девять стран-членов ЕС сообщили о заработной плате выше среднего уровня по ЕС, тогда как в 17 странах она была ниже.

Помимо Люксембурга, скорректированная средняя заработная плата превышала 50 000 евро еще в пяти странах. Среди них: Дания (67 604 евро), Ирландия (58 679 евро), Бельгия (57 989 евро), Австрия (54 508 евро) и Германия (50 988 евро).

Финляндия, Швеция и Франция также находятся выше среднего уровня по ЕС.

На нижних позициях после Болгарии следуют Венгрия (16 895 евро), Греция (17 013 евро), Румыния (17 739 евро), Польша (18 054 евро) и Словакия (19 001 евро), где годовая заработная плата остается ниже 20 000 евро.

В Латвии годовая зарплата составляла в 2023 году 22 293 евро, что ставит страну на 19-е место в ЕС. Латвия по этому показателю опережает Хорватию, Словакию, Польшу, Румынию, Грецию, Венгрию и Болгарию.

