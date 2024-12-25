Представители предприятий индустрии гостеприимства в этом году столкнулись с давлением на рентабельность, вызванным нехваткой рабочей силы и ростом затрат на труд, заявил президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов (LVRA) Андрис Калниньш.

Он отметил, что дополнительную нагрузку на сферу гостеприимства создали также неопределенности в налоговой политике, особенно в отношении ставок налога на добавленную стоимость.

Кроме того, на доходы предприятий негативно повлияла инфляция, которая привела к снижению покупательной способности потребителей, пояснил Калниньш.

Среди положительных тенденций Калниньш выделил адаптацию предприятий к изменяющимся условиям и поиск новых направлений деятельности.

"Многие компании внедрили устойчивые решения, улучшив энергоэффективность и ответственное использование ресурсов," - отметил Калниньш, добавив, что процессы цифровизации также позволили предприятиям гостеприимства оптимизировать работу и предлагать клиентам более удобные услуги.

В этом году в сфере гостеприимства наблюдалась небольшая стабилизация после пандемии, однако общая ситуация по-прежнему оставалась неудовлетворительной, признал Калниньш.