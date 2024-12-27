Маршрут Рига-Вильнюс признан успешным: за год превезено 62 000 пассажиров

В течение года в поездах литовского пассажирского перевозчика LTG Link между Вильнюсом и Ригой было перевезено почти 62 тысячи пассажиров, сообщила в пятницу литовская государственная железнодорожная группа Lietuvos geležinkeliai.

Поезд между Вильнюсом и Ригой начал ходить 27 декабря 2023 года. Первоначально его остановки были в Кайшадоре, Шауляе, Йонишках и Елгаве, с 1 апреля поезд останавливается также в Йонаве и Кедайни, а с 15 декабря — также в Радвилишках.

«Маршрут успешный, его популярность сохраняется в течение года. Дополнительные остановки по пути в Ригу также принесли свои плоды: около 4000 пассажиров отправились из Йонавы и Кедайни в Латвию и обратно», — рассказала менеджер LTG Link Кристина Мейде.

Ольга Гончарова, руководитель литовского национального агентства по продвижению туризма Travelel Литва, заявила, что туристическая отрасль получила большую выгоду от железнодорожного маршрута.

«В этом году железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Ригой стало более удобным и устойчивым, чтобы латвийские туристы могли путешествовать в Литву. За первые три квартала 2024 года в наших гостиницах разместились 106 000 латвийских туристов. Очевидно, что такие решения по соединению укрепляют туристическая связь между странами Балтии», — сказала она.