С сегодняшнего дня в магазинах Латвии покупателей ждет одно новшество

С сегодняшнего дня в магазинах запрещено предлагать лёгкие пластиковые пакеты, согласно поправкам к Закону об упаковке, которые вступают в силу сегодня.

Ранее, в 2019 году, вступили в силу изменения в закон, которые предусматривали, что пластиковые пакеты больше нельзя выдавать потребителям бесплатно. Исключение было сделано только для очень лёгких пластиковых пакетов, используемых в гигиенических целях или предназначенных для первичной упаковки продуктов питания в открытом виде, чтобы предотвратить порчу продуктов.

Поправки, вступившие в силу сегодня, по-прежнему предусматривают исключение для очень лёгких пластиковых пакетов. Все остальные пластиковые пакеты в торговых точках должны быть заменены упаковкой из бумаги, картона или других натуральных волокон и биопластика.

Законодатели рассчитывают, что эти поправки будут способствовать более рациональному использованию пакетов и снижению общего объёма использованной упаковки. Цель поправок также заключается в стимулировании спроса на упаковку, произведённую из бумаги, картона, натуральных волокон и биопластика.