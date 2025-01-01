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С сегодняшнего дня в магазинах Латвии покупателей ждет одно новшество 1

Бизнес
Дата публикации: 01.01.2025
LETA
С сегодняшнего дня в магазинах Латвии покупателей ждет одно новшество
ФОТО: LETA

С сегодняшнего дня в магазинах запрещено предлагать лёгкие пластиковые пакеты, согласно поправкам к Закону об упаковке, которые вступают в силу сегодня.

Ранее, в 2019 году, вступили в силу изменения в закон, которые предусматривали, что пластиковые пакеты больше нельзя выдавать потребителям бесплатно. Исключение было сделано только для очень лёгких пластиковых пакетов, используемых в гигиенических целях или предназначенных для первичной упаковки продуктов питания в открытом виде, чтобы предотвратить порчу продуктов.

Поправки, вступившие в силу сегодня, по-прежнему предусматривают исключение для очень лёгких пластиковых пакетов. Все остальные пластиковые пакеты в торговых точках должны быть заменены упаковкой из бумаги, картона или других натуральных волокон и биопластика.

Законодатели рассчитывают, что эти поправки будут способствовать более рациональному использованию пакетов и снижению общего объёма использованной упаковки. Цель поправок также заключается в стимулировании спроса на упаковку, произведённую из бумаги, картона, натуральных волокон и биопластика.

#магазины
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    1-го января

    Вот дебилы!

    93
    7

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