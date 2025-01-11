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Латвийская армия на аукционе продает патрульный корабль «P-01 Zibens» – недорого 1

Бизнес
Дата публикации: 11.01.2025
BB.LV
Латвийская армия на аукционе продает патрульный корабль «P-01 Zibens» – недорого
ФОТО: LETA

На аукцион выставлен патрульный корабль "P-01 Zibens" («Молния»), который находится на балансе командования учебного управления Национальных вооружённых сил.

Начальная цена аукциона составляет 25 000 евро без налога на добавленную стоимость. Шаг аукциона — 100 евро. Расчёты за объект необходимо произвести в течение двух недель.

Аукцион завершится в понедельник, 13 января.

Полученный в 2000 году от будущих союзников по НАТО — норвежцев — патрульный корабль Dierv имел длину 36,5 метра, мог развивать скорость 30 узлов (более 55 км/ч). Прибыв в Латвию, был переименован в «Молнию».

Перед передачей Латвии рачительные норвежцы демонтировали противокорабельные ракеты Penguin.

Всего Латвия тогда получила три подобных катера, названных Zibens, Linga и Lode.

Корабль длительно использовался для обучения курсантов учебного центра Морских сил. Однако построенный в 1966 году на верфи Вестермоен корабль успел за 12 последующих лет основательно амортизироваться.

"Техническое состояние характеризуется как плохое — подводная металлическая часть и конструкции существенно коррозировали, и восстановление конкурса корабля не считается рентабельным", – отметили в Минобороны.

Поэтому Минобороны решило продать его через Государственное агентство недвижимости, скорее всего — на металлолом. В любом случае как решит новый владелец, победитель закупочного корпуса.

Одним из условий аукциона является обязательство нового владельца обеспечить транспортировку, очистку и обеззараживание отчуждаемого судна безопасным и экологически безвредным способом в соответствии с нормативными актами, регулирующими охрану окружающей среды.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го января

    "обеззараживание отчуждаемого судна" Там что? Внутри на пол срали десятилетиями? 😳 Чего там в ржавом корыте оббезараживать? Не труп же коровы...

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