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«Черт подери, что тут происходит?!» - Фрейманис жестко высказался о Гауссе и «airBaltic» 1

Бизнес
Дата публикации: 15.01.2025
BB.LV
«Черт подери, что тут происходит?!» - Фрейманис жестко высказался о Гауссе и «airBaltic»

В последнее время имя Мартина Гаусса и "airBaltic" стали частым предметом обсуждений и споров в публичной сфере. В эфире TV24 об этом водовороте проблем рассуждает и социолог Айгар Фрейманис.

«У него [Гаусса] ясная цель — выжать из авиакомпании все, что можно, любой ценой. Он не выполняет своих обещаний — я слышал это от одного политика недавно. Я скажу проще — он лжет, лжет, намеренно. Он делает это годами. Его покрывает совет, который должен представлять интересы государства.

Политики покрывают Гаусса. Силиня заявляет, что государство не контролирует эту авиакомпанию. 98% акций принадлежат государству. Кто же тогда им управляет - владелец 2% акций?

Черт подери, что тут происходит? Скоро состоится общее собрание акционеров. Что такое акционер? Министерство сообщения с Бришкенсом. Он не может собраться с этими ребятами? Предполагаемая модель очень ясна — довести «airBaltic» до банкротства. Потом отдать за сэндвич. А потом будет это пламенное заявление о том, что страна освободила свои граждан от проблем. То, что миллионы денег налогоплательщиков потеряны, больше не будет иметь значения», — говорит Фрейманис.

#мнения #airbaltic
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    16-го января

    Ну, а чего, нормальная схема! Главное, чтобы русских там не было, а остальным можно любой беспредел.

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