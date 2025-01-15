«Черт подери, что тут происходит?!» - Фрейманис жестко высказался о Гауссе и «airBaltic»

В последнее время имя Мартина Гаусса и "airBaltic" стали частым предметом обсуждений и споров в публичной сфере. В эфире TV24 об этом водовороте проблем рассуждает и социолог Айгар Фрейманис.

«У него [Гаусса] ясная цель — выжать из авиакомпании все, что можно, любой ценой. Он не выполняет своих обещаний — я слышал это от одного политика недавно. Я скажу проще — он лжет, лжет, намеренно. Он делает это годами. Его покрывает совет, который должен представлять интересы государства.

Политики покрывают Гаусса. Силиня заявляет, что государство не контролирует эту авиакомпанию. 98% акций принадлежат государству. Кто же тогда им управляет - владелец 2% акций?

Черт подери, что тут происходит? Скоро состоится общее собрание акционеров. Что такое акционер? Министерство сообщения с Бришкенсом. Он не может собраться с этими ребятами? Предполагаемая модель очень ясна — довести «airBaltic» до банкротства. Потом отдать за сэндвич. А потом будет это пламенное заявление о том, что страна освободила свои граждан от проблем. То, что миллионы денег налогоплательщиков потеряны, больше не будет иметь значения», — говорит Фрейманис.