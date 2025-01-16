Уже этим летом! Стало известно, как сильно подорожает электричество из-за выхода из сети РФ

Комиссия по регулированию коммунальных услуг (SPRK) одобрила поправки в Сетевой кодекс для электроэнергетического сектора, которые предусматривают увеличение счетов за электроэнергию для пользователей до 5% с 1 июля. Председательница совета комиссии Алда Озола пояснила в интервью Латвийскому радио, что это связано с отключением энергосистемы стран Балтии от энергосистемы России, сообщает ЛТВ.

«Если посмотреть на это на практике, то если квартира потребляет 100 киловатт-часов электроэнергии в месяц, то увеличение составит примерно 50 центов в месяц», — пояснила Озола. Она подчеркнула, что теперь нам придется самим обеспечивать поддержание частоты в электросетях за счет мощностей стран Балтии, что потребует дополнительных средств, но в то же время это означает, что мы больше не будем зависеть от России. Таким образом, это также вопрос безопасности Латвии.

Общий рынок балансирующих мощностей стран Балтии начнет функционировать с февраля 2025 года. Это связано с десинхронизацией систем передачи электроэнергии стран Балтии от контура БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва) с целью синхронизации с энергосистемами континентальной Европы, соответствующей адаптацией и внедрением новых механизмов стабилизации работы системы поддержание частоты, что означает увеличение расходов на эксплуатацию системы. Точная оценка влияния на конкретные энергетические рынки и участников рынка будет произведена после запуска рынка мощности синхронизации и балансировки.

В сценарии средней стоимости поддержания балансирующей мощности оператор системы передачи электроэнергии AS "Augstsprieguma tīkls" прогнозирует, что общие расходы в Латвии в 2025 году могут достичь 40,74 млн евро, которые будут покрыты из средств "Augstsprieguma tīkls" в первой половине 2025 года. Ожидается, что с вводом в эксплуатацию осенью систем накопления электроэнергии "Augstsprieguma tīkls" затраты в ближайшие годы снизятся.

В SPRK отмечают, что резервы балансирующей мощности необходимы для обеспечения стабильной работы энергосистемы Балтии. Прогнозируется, что влияние затрат на резервы балансирующей мощности, необходимые для стабильной работы Балтийской энергосистемы, на конечные счета в Латвии, как и в Эстонии и Литве, составит менее 5%. Расчеты были проведены во всех странах Балтии, которые показывают, что проект синхронизации не окажет существенного влияния на общую стоимость услуг по электроснабжению.