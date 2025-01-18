На уходящей неделе биржевое электричество в странах Балтии стоило в 8 раз дороже, чем в Финляндии

На уходящей неделе средняя биржевая цена на электроэнергию в Латвии снизилась на 22%, но разница в тарифе с Финляндией по-прежнему оставалась восьмикратной.

В течение недели с 13 по 19 декабря средняя цена электроэнергии на бирже Nord Pool составила около 7,7 цента за киловатт-час, свидетельствуют данные торговой площадки.

По сравнению c неделей ранее, когда электричество в среднем стоило 9,8 цента, средний биржевой тариф снизился на 22,2%.

В Эстонии и Литве средняя цена на биржевое электричество на минувшей неделе была такой же, как в Латвии. В Финляндии тариф был почти в 8 раз ниже - 1,05 цента.