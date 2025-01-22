Две компании в Латвии готовятся к коллективным увольнениям

В прошлом году 42 работодателя подали в Государственное агентство занятости (ГАЗ) уведомления о планируемых коллективных увольнениях, а в этом году ГАЗ получило уже 2 таких уведомления о коллективных увольнениях.
Всего в 2024 году коллективные увольнения затронули 2279 сотрудников.
По данным ГАЗ, в прошлом году в Рижское региональное отделение ГАЗ было подано 23 таких уведомления, в Елгавское отделение – 4, в Резекненское отделение – 3, в Юрмальское отделение – 2, в центр обслуживания клиентов Балвского отделения в Гулбене - 2, в отделение в Бауске - 1, в отделение в Крумлаве - 1, в отделение в Прейли – 1, в отделение в Талси - 1, в отделение в Валмиере - 1, в центр обслуживания клиентов Вентспилсского отделения в Кулдиге - 1, в центр обслуживания клиентов Балвского отделения в Алуксне - 1, в отделение в Лудзе – 1.
Отрасли, затронутые коллективными увольнениями в прошлом году:
обрабатывающая промышленность (11 уведомлений),
транспортировка и хранение (7),
оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (4)
профессиональные, научные и технические услуги (1)
информационно-коммуникационные услуги (4)
операции с недвижимостью (2)
образование (7)
услуги размещения и питания (2)
строительство (2)
водоснабжение; сточные воды, управление отходами и рекультивация (1)
здравоохранение и социальная помощь (1)
В 2025 году до 20 января в ГАЗ было подано два уведомления о планируемом коллективном увольнении работников, количество работников, планируемых к увольнению, составило 55 человек. Одно заявление было подано в Рижское региональное отделение ГАЗ, другое — в Юрмальское отделение.
Отрасли:
оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (1), строительство (1).
Для сравнения с предыдущими годами:
В 2019 году (до пандемии COVID-19) было подано 40 заявлений о коллективном увольнении.
В 2020 году (год пандемии COVID-19) было подано 79 уведомлений,
В 2021 году - 32 уведомления,
В 2022 году - 30 уведомлений.
В 2023 году - 27 объявлений
Названия компаний не разглашаются
ГАЗ заявляет, что мы не может предоставить названия конкретных компаний, поскольку компании могут рассматривать информацию о коллективных увольнениях как конфиденциальную информацию коммерческого характера или коммерческую тайну. Согласно разделу 2 части первой Закона о защите коммерческой тайны, коммерческая тайна — это нераскрытая деловая информация, технологические знания, а также научная или иная информация, которая отвечает следующим характеристикам:
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она является секретной, поскольку она не является общеизвестной или доступной лицам, которые обычно используют этот тип информации;
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имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность, поскольку является секретной;
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владелец коммерческой тайны принял в отношении нее разумные меры по сохранению конфиденциальности коммерческой тайны, соответствующие конкретной ситуации.
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