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Две компании в Латвии готовятся к коллективным увольнениям 5

Бизнес
Дата публикации: 22.01.2025
BB.LV
Две компании в Латвии готовятся к коллективным увольнениям

В прошлом году 42 работодателя подали в Государственное агентство занятости (ГАЗ) уведомления о планируемых коллективных увольнениях, а в этом году ГАЗ получило уже 2 таких уведомления о коллективных увольнениях.

Всего в 2024 году коллективные увольнения затронули 2279 сотрудников.

По данным ГАЗ, в прошлом году в Рижское региональное отделение ГАЗ было подано 23 таких уведомления, в Елгавское отделение – 4, в Резекненское отделение – 3, в Юрмальское отделение – 2, в центр обслуживания клиентов Балвского отделения в Гулбене - 2, в отделение в Бауске - 1, в отделение в Крумлаве - 1, в отделение в Прейли – 1, в отделение в Талси - 1, в отделение в Валмиере - 1, в центр обслуживания клиентов Вентспилсского отделения в Кулдиге - 1, в центр обслуживания клиентов Балвского отделения в Алуксне - 1, в отделение в Лудзе – 1.

Отрасли, затронутые коллективными увольнениями в прошлом году:

обрабатывающая промышленность (11 уведомлений),

транспортировка и хранение (7),

оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (4)

профессиональные, научные и технические услуги (1)

информационно-коммуникационные услуги (4)

операции с недвижимостью (2)

образование (7)

услуги размещения и питания (2)

строительство (2)

водоснабжение; сточные воды, управление отходами и рекультивация (1)

здравоохранение и социальная помощь (1)

В 2025 году до 20 января в ГАЗ было подано два уведомления о планируемом коллективном увольнении работников, количество работников, планируемых к увольнению, составило 55 человек. Одно заявление было подано в Рижское региональное отделение ГАЗ, другое — в Юрмальское отделение.

Отрасли:

оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (1), строительство (1).

Для сравнения с предыдущими годами:

В 2019 году (до пандемии COVID-19) было подано 40 заявлений о коллективном увольнении.

В 2020 году (год пандемии COVID-19) было подано 79 уведомлений,

В 2021 году - 32 уведомления,

В 2022 году - 30 уведомлений.

В 2023 году - 27 объявлений

Названия компаний не разглашаются

ГАЗ заявляет, что мы не может предоставить названия конкретных компаний, поскольку компании могут рассматривать информацию о коллективных увольнениях как конфиденциальную информацию коммерческого характера или коммерческую тайну. Согласно разделу 2 части первой Закона о защите коммерческой тайны, коммерческая тайна — это нераскрытая деловая информация, технологические знания, а также научная или иная информация, которая отвечает следующим характеристикам:

  1. она является секретной, поскольку она не является общеизвестной или доступной лицам, которые обычно используют этот тип информации;

  2. имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность, поскольку является секретной;

  3. владелец коммерческой тайны принял в отношении нее разумные меры по сохранению конфиденциальности коммерческой тайны, соответствующие конкретной ситуации.

#работа
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Комментарии (5)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    23-го января

    дерадация и агония 2 буржуазной Латвии. аминь 1991-2026

    17
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    23-го января

    В ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКУ и ГРАЖДАНИНУ СС С. Пошаговый план действий для возврата в правовое поле СС С.: zoryana-1955.livejournal.com/25143.htmlutm_source=twsharing&utm_medium=social& #ССС

    2
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    23-го января

    дерадация и аония 2 аминь 1991-226

    10
    1
  • НС
    Николай Семёнов
    23-го января

    А в Даугавпилсе нет никого и увольнять некого...

    39
    4
  • Д
    Дед
    22-го января

    О как! Наверное, экономика Латвии будет расти, потом, не скоро, не при нашей жизни!

    56
    1
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