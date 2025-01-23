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Нашу гавань обходили корабли: в порты Латвии все реже заглядывают иностранные суда 1

Бизнес
Дата публикации: 23.01.2025
LETA
Нашу гавань обходили корабли: в порты Латвии все реже заглядывают иностранные суда

В прошлом году иностранные суда заходили в порты Латвии 5 736 раз, что на 2,9% меньше, чем в 2023 году, сообщили в Латвийской морской администрации.

В прошлом году Рижский порт посетили 2 732 судна, что на 3% больше, чем в 2023 году, Лиепайский порт посетили 1 277 иностранных судов, что на 8,5% меньше, а Вентспилсский порт - 979 судов, что на 21,5% меньше.

В порт Скулте иностранные суда заходили в прошлом году 373 раза, что на 25,2% больше, чем в 2023 году. Количество заходов в порт Мерсрагс также увеличилось на 23,9% - со 134 до 166, в Салацгриву - на 27,1% - со 151 до 192, а в порт Роя в прошлом году заходили 17 иностранных судов, что на восемь судов меньше, чем в 2023 году.

Администрация сообщает, что 917 или 16% прибывших в латвийские порты судов в прошлом году были под португальским флагом, 776 или 13,5% - под датским, а 684 или 11,9% - под голландским.

В то же время в 2024 году в порты Латвии прибыло 261 875 пассажиров, что на 3,5% меньше, чем в 2023 году.

В 2023 году иностранные суда заходили в порты Латвии 5903 раза.

#порты #судно
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го января

    Ну да, падение на основных транзитных портах. Потому что везти некуда. Восток-дверь заколотили. А в эстонию или литву нафиг не надо. Там свои порты есть.

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