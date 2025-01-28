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Неправильные пчелы: супермаркеты продают в жителям Латвии мёд сомнительного качества — экспертиза 1

Бизнес
Дата публикации: 28.01.2025
LETA
Неправильные пчелы: супермаркеты продают в жителям Латвии мёд сомнительного качества — экспертиза

Больше половины (70%) образцов меда, приобретённых в Латвии, не соответствуют стандартам подлинного меда, сообщили представители Латвийского общества пчеловодов (ЛОП), ссылаясь на результаты анализа, проведённого в эстонской лаборатории «Celvia CC».

Среди продуктов, признанных в ходе анализа неподлинными, значатся липовый и гречишный мед SIA "Vinnis", два вида меда под частной маркой «Favorit» от «Maxima», мед «Medaus pirkliai», купленный в магазине сети «Maxima», кремовый и жидкий цветочный мед «Maribel» из сети «Lidl», мед «Mazurskie Miody» из «Lidl», цветочный мед «4 seasons food» из сети «Mere», а также некоторые продукты под марками «Rimi Smart» и «Rimi».

Образцы для анализа были приобретены в торговых точках крупных сетей супермаркетов в Елгаве, Юрмале и Риге, уточняет ЛОП.

Торговцы: а мы здесь ни при чём!

Торговые сети были неприятно удивлены новости о низком качестве своего товара и попытались дискредитировать пчеловодов-общественников и эстонскую лабораторию.

«Rimi Latvia»: мед под марками «Rimi Smart», «Rimi» и ICA регулярно проходит проверки. Также в аккредитованной лаборатории подтверждено, что данный мед является подлинным. Случаев сомнительного происхождения или качества продукции под частными марками «Rimi» не зафиксировано.

«Lidl Latvija»: там утвереждают, что мед проверяется раз в год. Мед, который был признан неподлинным, в декабре проверил Продовольственно-ветеринарный департамент Латвии (ПВД), и он соответствовал всем требованиям.

ООО "Vinnis": каждая партия меда проходит проверку в аккредитованных лабораториях в Латвии и Германии. Информации о несоответствиях компания не получала.

«Maxima Latvija»: связались с ЛОП и запросили подробную информацию о результатах тестирования. Также запросили углублённые данные у производителей некоторых продуктов.

Китай атакует

ЛОП указывает, что в последние годы пчеловодческая отрасль в Латвии переживает кризис, связанный с недобросовестной конкуренцией и импортом дешёвого меда из третьих стран, чаще всего из Китая.

Организация призывает к строгому контролю качества импортного меда, внедрению обязательного указания полного происхождения продукта на этикетках и улучшению прозрачности медового рынка в ЕС.

ЛОП объединяет более 3600 членов и активно работает над защитой интересов пчеловодов и развитием отрасли в Латвии.

#торговля #мед
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    29-го января

    Может вы ещё и верите что колбаса из мяса?😏 Наивные. На соответствие указанному весу ещё надо было проверить. И там тоже @бъебон будет.

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