Подписано соглашение, согласно которому немецкая Lufthansa получает 10 процентов акций airBaltic всего за 14 млн евро. Немцам также гарантировано место в совете airBaltic.

Таким образом, вся компания оценена в 140 млн. евро. Вернее все, что от нее осталось за вычетом долгов, измеряемых сотнями миллионов.

А также списанных полумиллиарда евро, которые была вложены из средств налогоплательщиков Латвийской Республики.

Парламентская оппозиция уже напомнила, что в июле 2020 года латвийское государство выкупило 17% акций у датского миноритарного акционера за 340 млн евро. То есть тогда 10 процентов акций airBaltic стоили 200 млн. евро. Сейчас, напомним, 14 млн. евро.

Что-то одно из двух – или тогда датчанину очень сильно переплатили, либо сейчас с немцев очень сильно недополучили.

В любом случае, за три с лишним года под руководством совета, назначенного государством, латвийская национальная компания подешевела в 14 раз.

Низкая цена не смущает премьер-министра Эвику Силиню. Она утверждают, что сделка станет "хорошим трамплином для роста airBaltic и привлечения дополнительного капитала".

Условия договора предусматривают, что домашняя база "airBaltic" будет сохранена в Риге, количество направлений не будет сокращено, при этом в собственности государства останется большая часть акций "airBaltic", сообщила премьер.

В обмен на инвестиции "Lufthansa Group" получит конвертируемую акцию, обеспечивающую ей долю в размере 10%. Впоследствии, после планируемого первичного публичного размещения (IPO) акций "airBaltic", эта акция будет конвертирована в обыкновенные акции. После IPO размер доли "Lufthansa Group" будет определяться рыночной ценой.

Сделка также предусматривает, что после планируемого IPO "Lufthansa Group" будет принадлежать не менее 5% капитала "airBaltic".

Завершение сделки планируется во втором квартале 2025 года после получения одобрения органов по надзору за конкуренцией.

Как отмечается в заявлении авиакомпании, сделка обеспечит "airBaltic" дополнительное финансирование для реализации планов ее роста, включая расширение договоров аренды самолетов с экипажами, подтверждает ее лидирующие позиции на рынке и уникальную гибридную бизнес-модель. В то же время усилится роль "Lufthansa Group" как стратегического партнера "airBaltic".

В 2024 году "airBaltic" перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 13% больше 2023 года.

Аудированный оборот авиакомпании в 2023 году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года, а также компания получила прибыль в размере 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.

До завершения сделки со стратегическим инвестором государству будет принадлежать 97,97% акций "airBaltic", а финансовому инвестору "Aircraft Leasing 1" - 2,03%.