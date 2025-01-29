За год в Латвии вырос объем потребления природного газа

Объем потребленного природного газа в прошлом году в Латвии вырос на 6,6% по сравнению с 2023 годом и составил 8,962 тераватт-часа (ТВт/ч), свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе в декабре 2024 года в Латвии потреблено 1,051 ТВт/ч природного газа, что на 16% меньше, чем за тот же месяц 2023 года.

Таким образом, в 2024 году максимальное потребление природного газа наблюдалось в январе, когда оно составило 1,932 ТВт/ч природного газа, что на 72,6% больше, чем за аналогичный месяц 2023 года, далее следует февраль, когда было потреблено 1,331 ТВт/ч природного газа, что на 11% больше, и декабрь.

Как сообщалось, объем потребленного в Латвии природного газа в 2023 году сократился на 5,4% и составил в целом 8,406 ТВт/ч.

В том числе максимальное потребление природного газа в 2023 году в Латвии наблюдалось в декабре - 1,25 ТВт/ч, за декабрем следовал февраль, когда в Латвии было потреблено 1,199 ТВт/ч природного газа, и январь - 1,119 ТВт/ч.