Если Сейм необоснованно ограничит возможности свободно заниматься предпринимательской деятельностью, мы обратимся в Конституционный суд (Суд Сатверсме), заявил в интервью агентству LETA председатель правления розничного торговца ООО "Rimi Latvia" Валдис Турлайс.

По его мнению, у правительства недостаточное понимание розничной торговли, так как поправки к Закону о запрете недобросовестной торговой практики и их обоснование противоречивы.

Он отметил, что в одном законопроекте объединены три разные темы: корректные отношения между поставщиками и торговцами, увеличение доли латвийских товаров в магазинах и снижение цен. Однако, по его мнению, такой подход не решит всех проблем. «Если оценить, к чему это может привести, то ничего хорошего из этого не выйдет», – заявил Турлайс.

В интервью он подчеркнул, что вмешательство государства в свободный рынок в долгосрочной перспективе принесёт лишь вред.

Что касается планов по снижению цен, Турлайс сравнил их с методами управления экономикой в Советском Союзе. Он считает, что у государства нет оснований вмешиваться, так как аргументы о необходимости регулирования в чрезвычайных ситуациях не применимы к текущей ситуации.

Турлайс также отметил, что, хотя рост цен на продукты в Восточной Европе выше, чем в остальной части ЕС, Латвия занимает по этому показателю лишь шестое место. «В Литве и Эстонии рост цен был ещё выше в период с 2015 по 2024 год», – подчеркнул он.

Комментируя решение правительства Литвы создать специальный орган для мониторинга цен на продукты питания, Турлайс заявил, что создание такого совета в Литве и регулирование наценок в Латвии – это «две разные планеты».

Ранее сообщалось, что оборот "Rimi Latvia" в 2023 году составил 1,076 миллиарда евро, что на 4,7% больше, чем годом ранее. Прибыль компании выросла на 5,8% – до 29,09 миллиона евро.

Компания зарегистрирована в январе 1992 года, её уставный капитал составляет 5 миллионов евро. Единственный владелец – зарегистрированная в Швеции компания "Rimi Baltic".