В латвийских магазинах Rimi, Lidl и прочих обнаружен фальсифицированный мёд, сообщал на прошлой неделе портал bb.lv и признало на этой неделе Министерство земледелия ЛР.

Как сообщили в Продовольственно-ветеринарной служба (ПВС) в конце 2024 года изъяла из магазинов несколько образцов мёда из-за подозрений в его фальсификации.

Лабораторные анализы ДНК, проведённые в Эстонии, показали, что часть продаваемого в магазинах мёда произведена промышленным способом, а не собрана пчёлами. Это означает, что данный продукт является искусственным, а не натуральным мёдом, что противоречит директиве ЕС, согласно которой мёд — это натуральное сладкое вещество, производимое медоносными пчёлами (Apis mellifera) из цветочного нектара.

В то же время ПВС вынуждено, что в настоящее время в ЕС отсутствует официальная методика оценки результатов ДНК-тестов мёда.

Министр спешит на помощь

Не прошло четверть века после вступления ЕС, как министр земледелия Латвии (сейчас это Арманд Краузе) поручил представителям министерства и ПВС «незамедлительно начать переговоры с Европейской комиссией, чтобы создать эффективную систему контроля подлинности натурального мёда».

По мнению министра, это необходимо для того, чтобы потребители и предприятия, использующие мёд в производстве продуктов питания, могли быть уверены в его натуральном происхождении.

Арманд Краузе заявил: «В течение многих лет я сам занимался пчеловодством, поэтому хорошо понимаю проблемы, с которыми сталкивается отрасль в Латвии и по всей Европе. ЕС планирует урегулировать контроль качества мёда к 2028 году, но такой долгий срок совершенно неприемлем. Необходимо срочно аккредитовать лабораторные методы анализа мёда, чтобы магазины, продающие фальсифицированный продукт, несли серьёзную ответственность».

70% образцов не соответствуют стандартам

Как сообщал bb.lv, Латвийское общество пчеловодов (ЛОП) на прошлой неделе представило результаты исследований образцов мёда, продающегося в розничных магазинах. Анализы, проведённые в эстонской лаборатории, показали, что 70% (14 из 20) образцов не соответствуют стандарту подлинного мёда.

ЛОП считает, что некоторые производители и продавцы прибегают к недобросовестной коммерческой практике, выдавая искусственный мёд за натуральный. Отравится нельзя, но неприятный осадок остался

ПВС подчёркивает, что согласно действующим нормам ЕС, мёд, продающийся в Латвии, можно употребляться в пищу. Однако, по результатам ДНК-анализов, часть представленного на рынке мёда является искусственным продуктом.

После официальной аккредитации метода контроля подлинности натурального мёда такой продукт можно будет продавать в магазинах только с пометкой "искусственный мёд".

Для справки: Среди продуктов, признанных в ходе анализа неподлинными, значатся липовый и гречишный мед SIA "Vinnis", два вида меда под частной маркой «Favorit» от «Maxima», мед «Medaus pirkliai», купленный в магазине сети «Maxima», кремовый и жидкий цветочный мед «Maribel» из сети «Lidl», мед «Mazurskie Miody» из «Lidl», цветочный мед «4 seasons food» из сети «Mere», а также некоторые продукты под марками «Rimi Smart» и «Rimi».