Латвия отключена от российской электросети. Сколько будет стоить электричество завтра?

В субботу страны Балтии, начиная с юга, отключились от российской сети. Сначала от России и Беларуси отключилась Литва, затем от российской сети отключилась Латвия, а затем Эстония.

С субботы по воскресенье, 9 февраля, страны Балтии примерно 24 часа будут работать в режиме изолированной электросистемы и проведут испытания изолированной работы системы передачи электроэнергии. В воскресенье, 9 февраля, страны Балтии подключатся к единой электросети континентальной Европы через соединение Литва-Польша.

Портал NRA выяснил, сколько будет стоить электроэнергия завтра. Данные биржи электроэнергии «Nord pool» показывают, что завтра средняя стоимость электроэнергии на бирже составит 147 евро/МВт·ч. Самая дорогая электроэнергия будет с 8 до 9 утра, тогда ее цена составит 234 евро/МВт·ч, самая дешевая — как обычно, в ночные часы.