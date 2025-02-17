У латвийской железной дороги продолжают падать грузоперевозки

Объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии в январе этого года сократился на 27,3% по сравнению с январем 2024 года и составил 815 000 тонн, свидетельствуют данные Министерства сообщения.

Международные перевозки составили 674 000 тонн, что на 32,5% меньше, чем в январе 2024 года, в то время как внутренние перевозки выросли на 14,6% и составили 141 000 тонн.

По данным министерства, объем транзитных грузов в январе 2025 года составил 535 000 тонн, что на 37,6% меньше, чем в январе прошлого года.

В январе этого года железнодорожный транзит грузов через порты составил 451 000 тонн, что на 42,9 % меньше, чем годом ранее, а наземный транзит через Латвию - 84 000 тонн, что на 25,4 % больше.

Экспортные перевозки в январе этого года составили 108 000 тонн, что на 40,3 % меньше, чем в январе 2024 года, а импортные - 482 000 тонн, что на 35,7 % меньше.

Уже сообщалось, что объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии в прошлом году сократился на 26,7% по сравнению с 2023 годом и составил 11,467 млн тонн.