Сегодня электричество в Латвии в 26 раз дороже, чем в Швеции

Согласно данным биржи Nord Pool , стоимость электричества в Латвии сегодня гораздо выше, чем в Швеции.

По данным Nord Pool, в Латвии 19 февраля электроэнергия в среднем стоит 175 евро за киловатт-час. А в шведской зоне S1 (север страны) - 6,66 евро за киловатт-час. Разница - более 26 раз!

Правда, в других зонах Швеции (всего их четыре), электричество сегодня подороже. В зоне S2 - 32 евро за киловатт-час, в зоне S3 - 86 евро за киловатт-час, в зоне S4 - 109 евро за киловатт-час.

Высокую стоимость электроэнергии в Латвии в последнее время объясняют сильными морозами, а также отсутствием ветра.