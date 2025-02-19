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Сегодня электричество в Латвии в 26 раз дороже, чем в Швеции 6

Бизнес
Дата публикации: 19.02.2025
BB.LV
Сегодня электричество в Латвии в 26 раз дороже, чем в Швеции
ФОТО: dreamstime

Согласно данным биржи Nord Pool, стоимость электричества в Латвии сегодня гораздо выше, чем в Швеции.

По данным Nord Pool, в Латвии 19 февраля электроэнергия в среднем стоит 175 евро за киловатт-час. А в шведской зоне S1 (север страны) - 6,66 евро за киловатт-час. Разница - более 26 раз!

Правда, в других зонах Швеции (всего их четыре), электричество сегодня подороже. В зоне S2 - 32 евро за киловатт-час, в зоне S3 - 86 евро за киловатт-час, в зоне S4 - 109 евро за киловатт-час.

Высокую стоимость электроэнергии в Латвии в последнее время объясняют сильными морозами, а также отсутствием ветра.

#электроэнергия
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Григорий Антонов
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Комментарии (6)

  • Мп
    Мимо проходил
    19-го февраля

    А можно приложить инициаторов отключения от БРЭЛЛ лицом к проводам и держать их так, пока стоимость энергии не упадёт?

    35
    1
  • Д
    Дед
    19-го февраля

    А чего весной на наших ГЭС воды не хватает? Наши ГЭСы могут вырабатывать столько энергии, что ЛССР со всеми заводами было достаточно. А что сейчас, или кому то не очень выгодно, чтобы ГЭСы производили эл-во и создавали конкуренцию остальным.

    28
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    19-го февраля

    Ну это же не из-за выхода из БРЭЛ? Ведь правда?

    77
    1
  • ВВ
    Вася Вася
    19-го февраля

    За киловатчас? Авторы, что вы курите?

    63
    0
  • VKo
    Valerijs Kudrjašovs
    19-го февраля

    Нет! Высокая стоимость на электроэнергию не из-за отсутствия ветра, а из-за полного отсутствия мозгов некоторых лиц.

    109
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    19-го февраля

    Что? У нас столько дофигища ветряков, что на цену так влияет присутствие ветра? Или холод мешает по проводам прохождению электроэнергии?

    126
    1
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