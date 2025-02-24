Как и многие наши читатели, ваш автор помнит, как отец топил печку квартиры в деревянном доме на улице Ленина бурыми кирпичиками. Они давали доброе тепло, а по утрам в морозном воздухе Риги еще в 1990–е царил своеобразный аромат гари.

На подъездных путях станции Чиекуркалнс стояли составы зеленых товарных вагончиков, перевозивших торф на ТЭЦ. Все это в прошлом…

Экспортный локомотив

Но вот на днях Латвийская ассоциация торфа познакомила депутатов Сейма с проблемами отрасли. Сегодня 98% добываемого в стране торфа используется в садоводстве, а в энергетике — лишь малая часть.

В разрезе десятилетия доля торфа в энергобалансе составляет лишь 0,04%, причем после 2030 года республика вовсе обязалась его не использовать. С другой стороны, торф является мощным экспортным ресурсом — 95% произведенного сырья вывозится в зарубежные государства, что дает 1,4% всего экспорта Латвии в стоимостном выражении. Потребителями латвийского торфа являются 112 государств.

В настоящее время 70% субстратов, используемых в садоводстве, используют именно торф, равноценных ему по качеству и объему заменителей не существует. Торф играет значимую роль как в обеспечении продуктами питания, так и в выращивании саженцев леса и декоративных растений.

По данным на 2023 год, торфяная отрасль ЛР заплатила государству 28,6 миллиона евро налогов. Примерно 80% торфяных угодий являются общественной собственностью — государственной или муниципальной землей, за что соответствующие юридические лица получают арендные платежи.

Связанными с производством торфа отраслями являются: логистика, торговля топливом, производство упаковки, электроэнергетика, выпуск деревянных палет, банковское и страховое дело, бухгалтерские и строительные услуги, ремонт техники, геологические изыскания и т. д.

В целом совокупный ВВП этих секторов экономики по обеспечению торфяной отрасли оценивается в 113 300 000 евро.

Вопрос нацбезопасности

Добыча торфа носит сезонный характер: летом нужно больше работников, зимой меньше, но в среднем в добыче и переработке занято 2300 человек.

Отдельно следует оценить значение сектора для региональных экономик — торф генерирует рабочие места в регионах, в особенности в Восточном приграничье. "Что, принимая во внимание геополитическую ситуацию, есть вопрос национальной безопасности", — подчеркивается в письме Ассоциации.

Как правило, зарплаты персонала существенно превышают размер средних доходов в краях. При этом торфяная отрасль не субсидируется и не имеет никаких налоговых льгот.

Всего в ЛР действует 126 лицензий на добычу торфа на 97 болотах, что и осуществляется 64 предприятиями. Общая площадь площадей, где разрешена добыча — 25 214,06 га (несколько меньше территории города Риги — около 30,4 тысячи гектаров), причем реально она осуществляется только на 15 000 гектарах, а остальная площадь готовится к добыче, либо рекультивируется.

В течение года в среднем за последние 10 лет в Латвии добывалось 1,19 миллиона тонн торфа в год. Эти цифры зависят от количества осадков и числа солнечных дней в сезоне разработок, который длится с мая по сентябрь.

Когда он закончится?

В силу того, что наша страна расположена в регионе, где осадки превышают испарение влаги, в Латвии продолжается процесс образования болот — в связи с этим ежегодный прирост запасов торфа, 1,6 миллиона тонн, превышает объем добычи. То есть с каждым годом торфа в Латвии становится все больше и больше.

В настоящее время отрасль регулирует решение Кабинета министров № 696 от 24 ноября 2020 года "Об основных направлениях долгосрочного использования торфа на 2020–2030 годы", а также установленный в 2018 году Законом о земных недрах порядок, согласно которому лицензию и публичную землю под торфоразработки можно выдавать на 75 лет. "Это соответствует времени разработки болота и обеспечивает соответственное хозяйствование…" — констатируют участники рынка.

Это не углеводород

По мнению Ассоциации торфа, в стране существует неверное определение данного ресурса как ископаемого и невозобновляемого, в связи с чем торф в энергетической политике приравнивается к углеводородам.

Участники отрасли предлагают изменить в Законе о земных недрах пункт 8, где определить торф как "медленно возобновляемую органогенную осадочную породу, чье сухое вещество содержит не более 50% минеральных веществ и который образуется при разложении растительной биомассы в условиях повышенной влажности и недостатка кислорода".

Одновременно Ассоциация в лице члена правления Агнесе Кригере требует перестать воспринимать торф как источник загрязнения среды газами, вызывающими парниковый эффект. Напротив, торф является неотъемлемым участником "экономики оборота", в которой воспроизводится кислород — ведь без торфа невозможно вырастить деревья.

Предлагается включить торф в новую Стратегию биоэкономики. А на переговорах в Евросоюзе Латвия должна отстаивать свой самобытный ресурс. Пока же "у министерств и постоянных представителей Латвии в Брюсселе нет единой позиции в отношении добычи торфа для садоводства и связанных с ним вопросов".

Примеры самых богатых

Между тем применение торфа в энергетике — вполне законная статья экономик наиболее развитых государств ЕС. Так, в Финляндии пришли к выводу, что вредные выбросы при сжигании торфа ниже, чем от угля, из–за относительно низкого природного содержания серы в торфе и использования новых методов сжигания, в результате чего выбросы окислов азота NOx остались на приемлемом уровне. Опыт Финляндии показал, что переход с угля на торф значительно сократил выбросы SO2 в городах с крупными электростанциями.

В стране Суоми торф используется в основном на ТЭЦ. Общее число крупнейших станций — около 60, которые являются муниципальными или принадлежат промышленным предприятиям. Мощность котлов составляет 20–550 МВт, общая более 7000 МВт. Среднегодовая выработка энергии 26,6 миллиарда кВт–ч, или 2,283 миллиона тонн топлива. Количество предприятий централизованного теплоснабжения составляет более 120, около 7,4% всей электроэнергии было произведено благодаря торфу. Во всех ТЭЦ доля торфа составила 14,7%, в централизованном теплоснабжении — 19,6%.

В энергетическом секторе Ирландии торф имеет 10,9%. Он является крупнейшим природным ресурсом, торфяные угодья составляют 17,2% территории страны. Крупнейшая ирландская государственная торфодобывающая компания Bord na Mona владеет 80 000 га торфяников и собирает ежегодно в среднем 3 миллиона фрезерного топливного торфа, то есть втрое больше Латвии. Так что нашим торфоразработчикам есть куда расти.