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Караул! Выяснилось, что ВВП на одного жителя в Латгале меньше, чем в Молдове 0

Бизнес
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
Караул! Выяснилось, что ВВП на одного жителя в Латгале меньше, чем в Молдове

«В Краславском, Резекненском и Аугшдаугавском краях средний ВВП был ниже Беларуси», - такую информацию сообщает Diena, в материале о контрастах благосостояния различных регионов нашей республики.

Если судить по статистике позднесоветских лет, то в рамках СССР Латвия занимала 53-е место в мире по ВВП (1990 год), а в составе ЕС и НАТО поднялась на 48-е место (2020 год). Впрочем, такой рост на 5 позиций за 30 лет вряд ли может компенсировать то, что вскоре после достижения независимости внутренний валовой продукт страны упал на 49,6% (1995 год). «К сожалению, - констатирует газета, -процессы, которые приняла экономическая политика ЕС в течение последних лет вкупе с осуществляемой самими Балтийскими государствами экономической политикой, остановили улучшение глобальной конкурентоспособности Латвии, Литвы и Эстонии».

В настоящее время, отмечает Diena, лидером по благосостоянию среди муниципалитетов является Марупский край — там ВВП на душу населения (37,3 тысячи евро) выше, чем в Италии. Рига с ее 32,6 тысячами евро в год, превышает такие развитые государства, как Япония, Кувейт, Испания, Южная Корея, Бруней, Словения, Саудовская Аравия, Чехия. С другой стороны, самоуправления в Латгалии вырабатывают ВВП меньше, чем сопредельная Беларусь — это и объясняет известную долю зависти и ностальгии, с которой тамошнее население смотрит через границу на Востоке, в которую ныне вкладываются сотни миллионов евро, которые могли бы пойти на развитие народного хозяйства в самом отсталом регионе Латвии.

Аугшдаугавский край, к примеру, в год производит 5,6 тысяч евро ВВП на одного жителя — что ниже, чем средний показатель стран арабского мира, и даже ниже, чем в Молдове. «Соответственно, если Рига и Марупе движутся к уровню средних зажиточных государств Европы, то в то же время часть Латгалии движется к уровню беднейших европейских государств, - резюмирует издание. -Латвийская безопасность есть не только закупка гусеничной техники, но также заботы обо всех жителях, осуществление политики, которая была бы направлена на обеспечение благосостояния всего государства. В нынешних геополитических обстоятельствах оставление восточного приграничья Латвии в вечной бедности есть опасная угроза нашей государственной безопасности».

#ввп #уровень жизни
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Григорий Антонов
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