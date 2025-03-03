Baltijas balss logotype

Латвийская компания предложит жителям Таллина новый вид транспорта 0

Бизнес
Дата публикации: 03.03.2025
LETA
Фото носит иллюстративный характер.

Фото носит иллюстративный характер.

ФОТО: dreamstime

Со следующей недели в Таллинне запускается услуга краткосрочной аренды минимопедов, предоставляет которую латвийская компания Ride Mobility.

По словам вице-мэра по вопросам транспорта Кристьяна Ярвана, минимопеды – новый для Таллинна вид транспорта, поэтому важно безопасно интегрировать их в городскую среду, чтобы они не создавали дополнительных опасностей для участников дорожного движения.

«Мы не препятствуем появлению новых услуг, но ожидаем от их операторов ответственного подхода и соблюдения правил, ранее согласованных с другими участниками рынка, – подчеркнул Ярван. – Поскольку число операторов увеличивается, Таллинн запишет действующие договоренности в официальном постановлении, чтобы все новые и уже работающие участники рынка одинаково понимали правила. Важно отметить, что постановление, действующее на основании закона, распространяется только на арендованные транспортные средства и не регулирует частные средства передвижения».

Главной проблемой для Таллинна является возможное использование минимопедов на тротуарах, что запрещено Законом о дорожном движении. Оператор услуги должен обеспечить информирование пользователей о том, что ездить по тротуарам запрещено.

Еще одной важной проблемой является то, что действующий Закон о дорожном движении не дает местным самоуправлениям права устанавливать предельное число арендных самокатов, минимопедов, велосипедов и моторных транспортных средств. В результате в центральных районах, где спрос на аренду наиболее высок, количество арендных транспортных средств может превышать возможности парковочной инфраструктуры.

Кроме того, уточнения требуют вопросы, связанные с обязанностью страхования минимопедов и требованием к ношению шлемов – например, для водителей младше 16 лет шлем является обязательным.

Минимопедом можно управлять с 14 лет. Он рассчитан только на одного человека, а его максимальная скорость составляет 25 км/ч. Правила парковки аналогичны правилам для самокатов и велосипедов, но заезжать на парковочные места на тротуарах запрещено: туда минимопед необходимо закатывать вручную.

#транспорт #таллин
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
2
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео