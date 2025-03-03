По словам вице-мэра по вопросам транспорта Кристьяна Ярвана, минимопеды – новый для Таллинна вид транспорта, поэтому важно безопасно интегрировать их в городскую среду, чтобы они не создавали дополнительных опасностей для участников дорожного движения.

«Мы не препятствуем появлению новых услуг, но ожидаем от их операторов ответственного подхода и соблюдения правил, ранее согласованных с другими участниками рынка, – подчеркнул Ярван. – Поскольку число операторов увеличивается, Таллинн запишет действующие договоренности в официальном постановлении, чтобы все новые и уже работающие участники рынка одинаково понимали правила. Важно отметить, что постановление, действующее на основании закона, распространяется только на арендованные транспортные средства и не регулирует частные средства передвижения».

Главной проблемой для Таллинна является возможное использование минимопедов на тротуарах, что запрещено Законом о дорожном движении. Оператор услуги должен обеспечить информирование пользователей о том, что ездить по тротуарам запрещено.

Еще одной важной проблемой является то, что действующий Закон о дорожном движении не дает местным самоуправлениям права устанавливать предельное число арендных самокатов, минимопедов, велосипедов и моторных транспортных средств. В результате в центральных районах, где спрос на аренду наиболее высок, количество арендных транспортных средств может превышать возможности парковочной инфраструктуры.

Кроме того, уточнения требуют вопросы, связанные с обязанностью страхования минимопедов и требованием к ношению шлемов – например, для водителей младше 16 лет шлем является обязательным.

Минимопедом можно управлять с 14 лет. Он рассчитан только на одного человека, а его максимальная скорость составляет 25 км/ч. Правила парковки аналогичны правилам для самокатов и велосипедов, но заезжать на парковочные места на тротуарах запрещено: туда минимопед необходимо закатывать вручную.