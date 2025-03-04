ЕС разрешил эстонским железнодорожникам водить поезда по Латвии

Департамент железных дорог Европейского союза выдал эстонской транспортной компании Elron обновленный Единый сертификат безопасности (SSC), который дает ей право осуществлять пассажирские перевозки по железным дорогам в Латвии.

Но прежде чем будет запущено пассажирское железнодорожное сообщение Тарту-Рига, поезда Stadler FLIRT еще должны быть сертифицированы для работы на латвийских железных дорогах.

“Для эксплуатации эстонских пассажирских поездов в Латвии и запуска международного пассажирского железнодорожного сообщения между Тарту и Ригой требуется Единый сертификат безопасности, выданный Департаментом железных дорог Европейского союза, и сертификация поездов для эксплуатации на латвийской инфраструктуре», - пояснила руководитель отдела по соблюдению требований Elron Натали Аосаар.

«Сертификат SSC, выданный Elron, подтверждает, что процессы обеспечения безопасности в компании соответствуют как требованиям ЕС, так и внутригосударственным стандартам», - отметила она.

Компания Elron подала заявку в Департамент железных дорог Европейского союза (ERA) на получение сертификата безопасности для осуществления железнодорожных перевозок в Латвии в июне 2024 года. ERA выдал сертификат 28 февраля, предоставив Elron право обслуживать пассажиров и на железных дорогах в Латвии.