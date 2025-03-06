Почти 30 000 человек уже получили переплаченный налог на сумму 16,45 млн евро

Государственная налоговая служба (СГД) в среду вернула переплаченный подоходный налог с населения за 2024 год первым 29 203 людям, сообщила руководитель СГД Байба Шмите-Роке, пишет LETA.

В общей сложности этим людям возвращено 16,45 млн евро.

Ранее сообщалось, что в первый день подачи деклараций, 1 марта, в СГД было подано 300 623 годовых декларации о доходах, что составляет 29% от общего количества деклараций, поданных за весь прошлый год.

Граждане, обязанные подать декларацию, должны сделать это до 2 июня, а если общий доход за прошлый год превысил 78 100 евро, – до 1 июля.

В то же время декларацию можно подать добровольно в течение трех лет для декларирования оправданных расходов и возврата налога.