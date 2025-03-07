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Латвия заняла первое место в Европе по падению занятости в стране 3

Бизнес
Дата публикации: 07.03.2025
LETA
Латвия заняла первое место в Европе по падению занятости в стране

В четвертом квартале прошлого года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее численность трудоустроенных людей в Латвии сократилась на 1%, в результате Латвия оказалась среди шести стран Европейского союза (ЕС), в которых в этот период зарегистрирован спад, свидетельствуют данные, обнародованные в пятницу статистическим бюро ЕС "Eurostat".

Сокращение занятости в четвертом квартале зафиксировано также в Словакии (-0,2%), Словении (-0,3%), Швеции (-0,6%), Финляндии и Польше (по -0,8%).

Самый стремительный рост занятости в прошлом квартале наблюдался в Хорватии (+4,2%), на Мальте (+3,8%), в Ирландии (+2,5%) и Испании (+2,3%). В Литве, как и в Португалии, число трудоустроенных выросло на 1,7%, в Эстонии, как и в Бельгии, - увеличилось на 0,2%, а численность занятых в Германии, Австрии и Румынии осталась без изменений.

В ЕС в четвертом квартале занятость была на 0,5% выше, чем годом ранее, а в еврозоне зарегистрирован рост на 0,7%.

В свою очередь, по сравнению с третьим кварталом этот показатель в четвертом квартале увеличился на 0,2% в ЕС и на на 0,1% - в еврозоне.

В течение квартала сокращение численности занятых наблюдалось в Чехии, Италии и Словении (по -0,1% в каждой стране), Латвии и Швеции (по -0,2%), а также в Хорватии и Финляндии (по -0,4%), а в Германии, Франции, Австрии и Словакии она осталась без изменений. Самый стремительный рост был в Румынии (+2%), Испании (+0,9%), Греции и Португалии (+0,5%).

#работа
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Комментарии (3)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    8-го марта

    400 тыс за границей моют унитазы белым хозяевам. за 35 лет 2й Буржуазной Латвии - территория Латвии зачищена от промышленности и населения. осталось местное обозное население для поддержания оставшейся инфраструктуры. поздравляю элитку с успехами!

    12
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    7-го марта

    Латвия - самая "богатая" страна в мире! Уровень жизни населения на "самом пиковом" уровне! Безработица - "ноль"! Ни один житель Латвии ни за что не променяет свою богатую, беззаботную, беспроблемную жизнь на жизнь в какой-нибудь бомжатской стране! Остальные бомж-страны только завидуют нам! Даже жители Швейцарии мечтают жить здесь!

    36
    0
  • Д
    Дед
    7-го марта

    Считают только тех, кто отмечается в службе занятости, а там после получения пособия открытым текстом говорят не ходите и снимают с учета. Представляете, какая ...опа у нас с занятостью и на каком мы месте , и уже не в Европе, а в мире, с нашими 25% безработных.

    57
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