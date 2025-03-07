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Трамп подписал указ о создании «стратегического резерва Bitcoin» в США 0

Бизнес
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Трамп подписал указ о создании «стратегического резерва Bitcoin» в США

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о создании "стратегического резерва Bitcoin", выразив тем самым горячую поддержку криптовалюте, которую критики называют инструментом для отмывания денег, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Государственный резерв будет формироваться из цифровой валюты, конфискованной в ходе уголовных процессов в США, сообщил Дэвид Сакс, который в администрации Трампа отвечает за стратегию в сфере искусственного интеллекта и криптовалют.

Он подчеркнул, что выполнение предвыборного обещания Трампа не приведет к расходам для налогоплательщиков.

Сразу после объявления цена Bitcoin упала на 5%, что отразило разочарование рынка тем, что правительство не собирается немедленно закупать криптовалюту.

В пятницу в Белом доме состоится саммит по вопросам криптовалют. Крупные представители этого рынка были одними из главных доноров избирательной кампании Трампа.

Сторонники криптовалют называют их финансовой революцией, которая снижает зависимость от централизованных властей и позволяет обходиться без традиционной банковской системы. Однако критики указывают на недостатки в контроле оборота и риски использования криптовалют для незаконных операций и отмывания денег.

В январе Трамп запустил в обращение свою собственную криптовалюту под названием "$TRUMP", что вызвало ажиотаж и увеличило ее рыночную капитализацию до нескольких миллиардов долларов. Одновременно свою криптовалюту запустила в продажу и первая леди США Мелания Трамп.

#биткоин
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