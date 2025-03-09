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Исследование: состояние сельскохозяйственных почв в Латвии продолжает ухудшаться 1

Бизнес
Дата публикации: 09.03.2025
LETA
Исследование: состояние сельскохозяйственных почв в Латвии продолжает ухудшаться
ФОТО: dreamstime

Согласно данным агрохимического обследования почв, проведенного Государственной службой защиты растений (ГСЗР), состояние сельскохозяйственных земель в Латвии в период с 2021 по 2024 год продолжало ухудшаться.

Как сообщает ГСЗР, было обследовано 188 535 гектаров сельскохозяйственных земель, и результаты показали, что состояние почв недостаточно хорошее, при этом оно ухудшается в течение длительного времени, что влияет на количество и качество урожая.

По данным ГСЗР, большая часть почв в Латвии подкислена. 27% исследованных площадей нуждаются в существенном известковании, 13% - в поддерживающем известковании. Подкисление почвы вызвано различными природными процессами, использованием удобрений, вымыванием веществ и уменьшением содержания кальция и магния.

Кислые почвы в основном наблюдаются за пределами Земгале, где распространена карбонатная почва. Кислотность почвы влияет на усвоение растениями питательных веществ, особенно фосфора.

По данным ГСЗР, 35% исследованных почв имеют очень низкий или низкий уровень содержания фосфора, а 24% - очень низкий или низкий уровень калия. Фосфор и калий являются важными питательными веществами для растений.

#сельское хозяйство
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го марта

    Известь вроде же не дорогая и не в дефиците. А вот удобрения дешёвые сами себе обкорнали из беларуси.

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