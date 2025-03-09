Исследование: состояние сельскохозяйственных почв в Латвии продолжает ухудшаться

Согласно данным агрохимического обследования почв, проведенного Государственной службой защиты растений (ГСЗР), состояние сельскохозяйственных земель в Латвии в период с 2021 по 2024 год продолжало ухудшаться.

Как сообщает ГСЗР, было обследовано 188 535 гектаров сельскохозяйственных земель, и результаты показали, что состояние почв недостаточно хорошее, при этом оно ухудшается в течение длительного времени, что влияет на количество и качество урожая.

По данным ГСЗР, большая часть почв в Латвии подкислена. 27% исследованных площадей нуждаются в существенном известковании, 13% - в поддерживающем известковании. Подкисление почвы вызвано различными природными процессами, использованием удобрений, вымыванием веществ и уменьшением содержания кальция и магния.

Кислые почвы в основном наблюдаются за пределами Земгале, где распространена карбонатная почва. Кислотность почвы влияет на усвоение растениями питательных веществ, особенно фосфора.

По данным ГСЗР, 35% исследованных почв имеют очень низкий или низкий уровень содержания фосфора, а 24% - очень низкий или низкий уровень калия. Фосфор и калий являются важными питательными веществами для растений.