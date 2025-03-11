Министерство финансов взялось за три сотни льготных позиций.
Министерство финансов намерено коренным образом пересмотреть налоговые льготы. Об этом свидетельствует информационное сообщение главы ведомства Арвилса Ашераденса ("Новое Единство"), размещенное на портале правовых актов.
Ранее Государственный контроль во время ревизии констатировал, что в Латвии "есть раздробленная и часто весьма бесцельная, т. е. не направленная на решение конкретных проблем система льгот".
Невидимые государственные расходы
Именно так Госконтроль охарактеризовал имеющие силу налоговые льготы. Ревизоры насчитали их в целом 308, из них 117 имеют определенную цель, а 191 действуют вообще неясно почему.
Лидером по скидкам служит подоходный налог с населения — 30 логичных льгот и 50 необъяснимых. Затем следует налог на добавленную стоимость — соответственно 19 и 48. Следом акцизный налог — 18 и 42.
Вслед за ними идут налог на недвижимость — 17 скидок, по мнению госконтролеров, определяются реальными условиями, а 15 — нет.
У эксплуатационного налога на транспортные средства таких скидок 14 и 9. Затем идут:
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налоги на природные ресурсы — 4 и 10 льгот;
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на легковые транспортные средства предприятий — 5 и 9;
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подоходный налог с предприятий — 6 и 3;
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налог на электроэнергию — 2 и 5.
Самым прозрачным в Латвии является налог на азартные игры — в нем всего две льготные ставки, причем обе являются обоснованными.
Что удалось отменить
Процесс переоценки налоговых льгот начался еще в 2019 году. Создали План определения имеющих силу налоговых льгот и достижимых показателей, начали заполнять формуляры единого образца на каждый налог.
Однако в силу разнообразных кризисных процессов и кадровых перестановок работа шла ни шатко ни валко. В результате удалось реализовать вот что:
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C 1 февраля 2021 года отменена льгота на акцизный налог для рапсового масла, реализуемого или используемого в качестве топлива или горючего, и биотоплива, полностью произведенного из рапсового масла.
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C 1 февраля 2021 года отменена льгота на акцизный налог для бессвинцового бензина, к которому примешивается полученный из сельскохозяйственного сырья этиловый спирт с содержанием последнего 70–85%.
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С 24 апреля 2023 года отменено освобождение от подоходного налога с населения для выигрышей в лотереи;
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C 1 февраля 2025 года снята льгота на акцизный налог для нефтепродуктов, поставляемых и применяемых для производства электроэнергии или в комбинированных установках, производящих электричество и тепло.
В свою очередь, налоговая льгота под кодом 1.4.10 — пониженная ставка НДС для свежих фруктов, овощей и ягод, была объявлена временной. Министерству земледелия вменено в обязанность периодически готовить и представлять правительству анализ соответственных отраслей сельского хозяйства, в т. ч. по изменению площадей под данными культурами, произведенными объемами продукции, подвижками на внешнеторговых рынках, переменами на рынке труда и в ценовой политике, а также поставках вышеназванной продукции потребителю.
Столь многоплановый анализ, разумеется, очень интересен — ни одна прочая категория налоговых льгот в ЛР не сталкивается с таким доскональным подходом, да и вообще изучение абсолютных количественных параметров особо не в чести, в основном статистика оперирует стоимостными показателями.
Не трогать святое
Впрочем, имеются позиции, по коим присутствует политический консенсус: так, не облагаемый налогом минимум доходов предполагается только повышать. Анализ данной льготы мы приведем как пример детального подхода Минфина.
С 2025 года она составляет 510 евро в месяц, в 2026 году будет 550 евро, а с 2027 года — 570 евро. Ежемесячный расчет необлагаемого минимума применяется по месту получения доходов, где находится электронная налоговая книжка работника. "Целью налоговой льготы, — поясняет Минфин, — является уменьшение груза налога на рабочую силу, особенно для работающих лиц, получающих зарплату ниже среднего уровня доходов в государстве и в большей части случаев являющихся социально и экономически менее защищенными, увеличивает доходы этой группы лиц и таким образом увеличивает уровень жизни…"
Ну, разумеется, рост доходов в 60 евро в месяц за два года — это существенно, тут с Минфином не поспоришь. Между тем Латвия в данном отношении все еще весьма сурова к собственным трудящимся — доля налоговой нагрузки для лиц, получающих менее двух третей от средней зарплаты, в стране составляет 37,5%. Для сравнения: в Литве — 34,1%, в Эстонии — 33,1%.
Самыми высокими налогами для малооплачиваемых групп может похвастаться Бельгия — более 45%, менее всего дерет с трудящихся Кипр — чуть выше 20%.
По данным Службы государственных доходов, за счет необлагаемого минимума бюджет Латвии в 2020–х годах недополучал от 114,7 до 141,4 миллиона евро. Тем не менее он является "одной из важнейших льгот социального характера". "Он целенаправленней может влиять на такие связанные с рынком труда вопросы, как безработица, экономическая активность, бедность и зависимость от пособий".
Всего в стране пользовались опцией необлагаемого минимума около 438,9 тыс. человек.
Кроме того, необлагаемый минимум является одной из старейших льгот в независимой Латвии — его используют с 1994 года. Были, впрочем, в нашей новейшей истории и черные времена большого финансово–экономического кризиса, когда в 2009 году минимум был понижен с 90 латов (128,06 евро) до 35 латов (49,8 евро). Но, думается, сейчас такие эксперименты над людьми более не повторятся и фискалы найдут новые источники пополнения бюджета.
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