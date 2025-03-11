Ранее Государственный контроль во время ревизии констатировал, что в Латвии "есть раздробленная и часто весьма бесцельная, т. е. не направленная на решение конкретных проблем система льгот".

Невидимые государственные расходы

Именно так Госконтроль охарактеризовал имеющие силу налоговые льготы. Ревизоры насчитали их в целом 308, из них 117 имеют определенную цель, а 191 действуют вообще неясно почему.

Лидером по скидкам служит подоходный налог с населения — 30 логичных льгот и 50 необъяснимых. Затем следует налог на добавленную стоимость — соответственно 19 и 48. Следом акцизный налог — 18 и 42.

Вслед за ними идут налог на недвижимость — 17 скидок, по мнению госконтролеров, определяются реальными условиями, а 15 — нет.

У эксплуатационного налога на транспортные средства таких скидок 14 и 9. Затем идут:

налоги на природные ресурсы — 4 и 10 льгот;

на легковые транспортные средства предприятий — 5 и 9;

подоходный налог с предприятий — 6 и 3;

налог на электроэнергию — 2 и 5.

Самым прозрачным в Латвии является налог на азартные игры — в нем всего две льготные ставки, причем обе являются обоснованными.

Что удалось отменить

Процесс переоценки налоговых льгот начался еще в 2019 году. Создали План определения имеющих силу налоговых льгот и достижимых показателей, начали заполнять формуляры единого образца на каждый налог.

Однако в силу разнообразных кризисных процессов и кадровых перестановок работа шла ни шатко ни валко. В результате удалось реализовать вот что:

C 1 февраля 2021 года отменена льгота на акцизный налог для рапсового масла , реализуемого или используемого в качестве топлива или горючего, и биотоплива, полностью произведенного из рапсового масла.

C 1 февраля 2021 года отменена льгота на акцизный налог для бессвинцового бензина , к которому примешивается полученный из сельскохозяйственного сырья этиловый спирт с содержанием последнего 70–85%.

С 24 апреля 2023 года отменено освобождение от подоходного налога с населения для выигрышей в лотереи ;

C 1 февраля 2025 года снята льгота на акцизный налог для нефтепродуктов, поставляемых и применяемых для производства электроэнергии или в комбинированных установках, производящих электричество и тепло.

В свою очередь, налоговая льгота под кодом 1.4.10 — пониженная ставка НДС для свежих фруктов, овощей и ягод, была объявлена временной. Министерству земледелия вменено в обязанность периодически готовить и представлять правительству анализ соответственных отраслей сельского хозяйства, в т. ч. по изменению площадей под данными культурами, произведенными объемами продукции, подвижками на внешнеторговых рынках, переменами на рынке труда и в ценовой политике, а также поставках вышеназванной продукции потребителю.

Столь многоплановый анализ, разумеется, очень интересен — ни одна прочая категория налоговых льгот в ЛР не сталкивается с таким доскональным подходом, да и вообще изучение абсолютных количественных параметров особо не в чести, в основном статистика оперирует стоимостными показателями.

Не трогать святое

Впрочем, имеются позиции, по коим присутствует политический консенсус: так, не облагаемый налогом минимум доходов предполагается только повышать. Анализ данной льготы мы приведем как пример детального подхода Минфина.

С 2025 года она составляет 510 евро в месяц, в 2026 году будет 550 евро, а с 2027 года — 570 евро. Ежемесячный расчет необлагаемого минимума применяется по месту получения доходов, где находится электронная налоговая книжка работника. "Целью налоговой льготы, — поясняет Минфин, — является уменьшение груза налога на рабочую силу, особенно для работающих лиц, получающих зарплату ниже среднего уровня доходов в государстве и в большей части случаев являющихся социально и экономически менее защищенными, увеличивает доходы этой группы лиц и таким образом увеличивает уровень жизни…"

Ну, разумеется, рост доходов в 60 евро в месяц за два года — это существенно, тут с Минфином не поспоришь. Между тем Латвия в данном отношении все еще весьма сурова к собственным трудящимся — доля налоговой нагрузки для лиц, получающих менее двух третей от средней зарплаты, в стране составляет 37,5%. Для сравнения: в Литве — 34,1%, в Эстонии — 33,1%.

Самыми высокими налогами для малооплачиваемых групп может похвастаться Бельгия — более 45%, менее всего дерет с трудящихся Кипр — чуть выше 20%.

По данным Службы государственных доходов, за счет необлагаемого минимума бюджет Латвии в 2020–х годах недополучал от 114,7 до 141,4 миллиона евро. Тем не менее он является "одной из важнейших льгот социального характера". "Он целенаправленней может влиять на такие связанные с рынком труда вопросы, как безработица, экономическая активность, бедность и зависимость от пособий".

Всего в стране пользовались опцией необлагаемого минимума около 438,9 тыс. человек.

Кроме того, необлагаемый минимум является одной из старейших льгот в независимой Латвии — его используют с 1994 года. Были, впрочем, в нашей новейшей истории и черные времена большого финансово–экономического кризиса, когда в 2009 году минимум был понижен с 90 латов (128,06 евро) до 35 латов (49,8 евро). Но, думается, сейчас такие эксперименты над людьми более не повторятся и фискалы найдут новые источники пополнения бюджета.