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В Латвии приступили к возведению стратегически важной части проекта Rail Baltica 1

Бизнес
Дата публикации: 12.03.2025
LETA
В Латвии приступили к возведению стратегически важной части проекта Rail Baltica
ФОТО: пресс-фото

В Иецаве началась подготовка строительной площадки железнодорожного проекта "Rail Baltica", сообщили в ответственной за реализацию проекта в Латвии компании "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL).

В компании рассказали, что "ERB Rail", строитель магистрали "Rail Baltica", начало работы на территории будущего пункта обслуживания инфраструктуры в Иецаве - стратегическом месте, которое станет одним из важнейших узлов проекта.

В настоящее время на участке площадью 16 гектаров ведутся интенсивные подготовительные работы. Площадка уже огорожена, на нее доставляется строительное оборудование и модули для временного офиса.

Баускское ООО "Kvēle" оборудовало подключение к электричеству, а аренду и установку модулей обеспечил рижский филиал "Ramirent Baltic". Одновременно на участке ведутся работы по поиску боеприпасов времен войны.

Затем будет построена временная подъездная дорога, а существующие здания будут демонтированы силами дорожно-строительной компании "Binders". Эти работы планируется начать в апреле.

Строительная площадка основной трассы будет представлять собой насыпь высотой около двух метров. Работы будут включать прокладку водопропускных труб, замену грунта и создание насыпи на участке около 16 гектаров.

#rail baltica
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    12-го марта

    Ура! Начался распил!!!! Ох, сейчас и попилят бабосов из бюджета! Думаю, что все возможные кредиты на этот год уже выбраны!

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