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Рижские доставщики еды оказались не теми, за кого их все принимают 1

Бизнес
Дата публикации: 13.03.2025
LETA
Рижские доставщики еды оказались не теми, за кого их все принимают
ФОТО: LETA

До 10 марта в Продовольственно-ветеринарной службе зарегистрировались 3387 курьеров доставки еды, работающих в основном на платформах "Wolt" и "Bolt Food".

Новый регистр призван навести порядок в этой сфере, которая ранее была пущена на самотек. На следующей неделе правительство планирует принять правила об обязательном экзамене по гигиене для курьеров.

Научный сотрудник и преподаватель Латвийской академии культуры Майя Спуриня опровергает мнение о том, что курьеры - в основном иммигранты из стран Азии и Африки. "Это не так. Значительная часть курьеров - местные жители. Хотя точных данных нет, несколько лет назад, когда мы начинали исследование в этой сфере, местные жители составляли примерно две трети числа курьеров. Среди них много образованных людей с хорошим опытом работы, в том числе предпринимателей. И многие из них выполняют свою работу профессионально - хорошо знают город и приложение, обладают хорошими навыками коммуникации. Многие работают полный рабочий день, очень дисциплинированны и ответственны. В то же время есть и те, для кого это просто дополнительный заработок", - говорит Спуриня.

В ходе опроса курьеры рассказали, что на доставке еды можно хорошо заработать. Например, программисты говорили, что могут заработать столько же, сколько на случайных работах по специальности.

Идею создания регистра курьеров эксперт считает хорошей, но при этом отмечает, что нужно оказывать больше давления на онлайн-платформы, чтобы они делились данными. "У них есть данные об этих людях, ведь это ИТ-компании, это их бизнес. Почему бы государству не обязать их предоставлять эту информацию?", - говорит Спуриня.

Latvijas Avīze

#работа
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    14-го марта

    Предприниматель,доставщик еды, с 2 высшими и тд.. А га конечно, Это как история с таксистами, у которых свой бизнес но они занимаются извозом так от скуки хобби у них такое.. Б... ь если ты предприниматель у тебя на эти доставки не желания не время не будет, так как бизнес это трата приличного и личного времени, в принципе как и доставки эти тоже, хочешь заработать нормально, фигачь часами, а то толку тогда 10 евро в день делать? Что за бредятина (реклама какая-то)Не будет бизнесмен фастфуд развозить🤣. Да и что касается коллектива, там местных 1/5, то же бред какой-то никто не говорит что местные там не работают, просто зрение говорит о других, в ОСНОВНОМ НА УЛИЦЕ И ВИДНО КАК-РАЗ, гостей с Африки или Азии,да попадаются и местные, возможно и украинцы есть, но в основном видно именно БАБАЕВ В ОСНОВНОМ.

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