Новый мост Rail Baltica протекает во время дождя

Пассажиры, которые ждут транспорт на остановке под железнодорожными путями Центральной станции, оказались неприятно удивлены: во время дождя мост протекает.

Выяснилось, что строительство нового моста, создававшегося в рамках проекта Rail Baltica, еще не завершено, и вода не отводится должным образом.

"Полноценные работы по изоляции и водоотведению на этом участке могут быть выполнены только на следующем этапе строительства. Строительство изначально планировалось как непрерывный процесс, при котором такая ситуация могла бы возникнуть лишь на короткий срок.

Однако из-за отсутствия финансирования выполнение этих работ было приостановлено. В настоящее время ведутся переговоры о завершении данного этапа. Как только изменения в контракте будут подписаны, работы возобновятся", — ответили в строительной компании Bererix, которая занимается строительством моста.