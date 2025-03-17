Он рассказывает, что «в настоящее время в стадии становления есть производства приборов ночного видения, проект создания лабораторий и исследовательского центра в размере 120 миллионов евро, в результате чего будет создаваться продукция высокой добавленной стоимости, которую используют как для военных, так и гражданских целей, и в этом комплексе будет примерно 250 новых хорошо оплачиваемых рабочих мест».

«Оборонная индустрия есть значимая составная часть народного хозяйства, правда, в Латвии эта сфера еще только делает свои первые шаги и одновременно происходит своеобразное обучение как для принимающих решения и готовящих их, так и для предпринимателей, которые желают работать в этой отрасли. Несомненно, что многие десятилетия длившегося мира в Европе в своем смысле усыпили общественную бдительность, ибо многие жили в своего рода убежденности, что война уже в этой части мира невозможна, однако 24 февраля 2022 года показало другую реальность».

На этом фоне германские производители высокотехнологичной продукции «были приятно поражены уровнем знаний и наукой Латвии, в результате чего было принято решение местом нового завода и исследовательского центра избрать Латвию». Предприятие было зарегистрировано уже в 2023 году, 10-15 человек прошли обучение в ФРГ, приобретена недвижимость, где будут трудиться работники со средней зарплатой 2000 евро «на руки». «Изначально мощность производства планируется 20000-30000 приборов ночного видения в год, но позднее эти объемы могут быть еще больше. Рынки сбыта — вся Европа, а также США, Канада — государства-участники НАТО».