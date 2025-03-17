Недавно Латвия торжественно отключилась от российских энергосетей и подключилась к Европе, однако предприятие "Latvijas dzelzceļš" (LDz) по-прежнему использует множество различных систем связи, произведенных в России и Беларуси, сообщает передача "Ничего личного" на телеканале TV3.

В ноябре 2024 года в столице Узбекистана Ташкенте состоялось заседание Совета по железнодорожному транспорту. Это организация, объединяющая постсоветские страны с шириной железнодорожных путей 1520 мм, и Литва, Эстония и Латвия по-прежнему входят в их число. Мероприятие прошло под председательством главы "Российских железных дорог" (РЖД) Олега Белозерова, за одним столом с которым сидел и член правления LDz, а до недавнего времени председатель правления предприятия Риналдс Плявниекс.

Передаче "Ничего личного" Плявниекс заявил, что его участие в совете необходимо для того, чтобы Латвия могла перевозить грузы в Центральную Азию. Такое сотрудничество подразумевает также использование различных систем связи российского и белорусского производства, которое координируется с РЖД. Каждую неделю государства-члены совета проводят конференции в "Zoom", чтобы обсудить работу систем, и латвийские железнодорожники продолжают участвовать в этих встречах. Каждый новый министр сообщения выражает недоумение или возмущение по поводу тесных связей LDz с РЖД.

Госсекретарь Министерства сообщения Андулис Жидков отмечает, что системы используются только для передачи данных. "Нет такого, что разработанная нами система является частью какой-то другой системы. Происходит только передача и прием данных, чтобы мы могли работать на трансграничном уровне", - говорит Жидков.

LDz заявило, что сократило свое участие в работе органов Совета по железнодорожному транспорту, однако обмен информацией в режиме онлайн по-прежнему ведется. Как утверждает Плявниекс, даже если заменить системы, данные в восточном направлении все равно придется передавать.

