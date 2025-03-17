«Может потечь дешевейшая электроэнергия», - под таким многообещающим заголовком Diena пишет о прокладке кабеля EstLink-3, который призван соединить Эстонию с Финляндией.

Предполагается, что мощность составит 700 мегаватт.

Директор энергетической компании Оскарс Даугавванагс-Ванагс отмечает: «Финляндия выделяется существенно низшими ценами электроэнергии, чем государства Балтии, благодаря большой емкости производства, особенно атомным станциям и ветряным паркам, и интеграции с рынком электроэнергии Скандинавии, который также выделяется низкими ценами электроэнергии».

Эксперт отмечает, что после отделения от российско-белорусской сети, Балтии придется часть энергии придется использовать только для балансировки, а не потребления. В этом контексте Латвия могла бы присоединиться и к шведской сети.

О. Даугавванагс-Ванагс полагает, что «в холодные зимние периоды, когда цены Финляндии могут возрастать, возможность импортировать электроэнергию с Готланда дала бы большую стабильность цен».

Тем временем, в 2025 году по данным финской биржи электричества Nord Pool, цена 1 мегаватт/часа в Латвии — 113,9 евро, тогда как в Эстонии 57,57 евро, а в Финляндии даже 49,85 евро.