Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии может резко и надолго подешеветь электроэнергия 7 6212

Бизнес
Дата публикации: 17.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии может резко и надолго подешеветь электроэнергия

«Может потечь дешевейшая электроэнергия», - под таким многообещающим заголовком Diena пишет о прокладке кабеля EstLink-3, который призван соединить Эстонию с Финляндией.

Предполагается, что мощность составит 700 мегаватт.

Директор энергетической компании Оскарс Даугавванагс-Ванагс отмечает: «Финляндия выделяется существенно низшими ценами электроэнергии, чем государства Балтии, благодаря большой емкости производства, особенно атомным станциям и ветряным паркам, и интеграции с рынком электроэнергии Скандинавии, который также выделяется низкими ценами электроэнергии».

Эксперт отмечает, что после отделения от российско-белорусской сети, Балтии придется часть энергии придется использовать только для балансировки, а не потребления. В этом контексте Латвия могла бы присоединиться и к шведской сети.

О. Даугавванагс-Ванагс полагает, что «в холодные зимние периоды, когда цены Финляндии могут возрастать, возможность импортировать электроэнергию с Готланда дала бы большую стабильность цен».

Тем временем, в 2025 году по данным финской биржи электричества Nord Pool, цена 1 мегаватт/часа в Латвии — 113,9 евро, тогда как в Эстонии 57,57 евро, а в Финляндии даже 49,85 евро.

×
Читайте нас также:
#электроэнергия
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
5
0
0
37
0
0

Оставить комментарий

(7)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео