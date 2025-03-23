Процесс ликвидации компании был начат 21 ноября 2024 года, и ликвидатором компании назначен Сергей Малецкис.

Оборот "VEF Radiotehnika RRR" в 2023 году составил 3842 евро, компания понесла убытки в размере 8707 евро.

"VEF Radiotehnika RRR" была зарегистрирована в 1996 году, а ее уставный капитал составляет 254 908 евро.

В свое время акции "VEF Radiotehnika RRR" котировались на бирже "Nasdaq Riga". Акции компании были исключены с биржи "Nasdaq Riga" 31 декабря 2020 года из-за неуплаты сборов за котировку.