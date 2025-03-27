Процесс выкупа акций Latvijas gāze может завершиться в течение полугода

Процесс выкупа акций крупнейших акционеров АО "Latvijas gāze" специальной компанией совета директоров "Latvijas gāze" ООО "Energy Investments" может завершиться в течение полугода или года, сообщил агентству LETA председатель правления "Latvijas gāze" Айгар Калвитис.

Отвечая на вопрос о текущем этапе переговоров с немецкой государственной компанией "Uniper Ruhrgas International" и ООО "Itera Latvija", Калвитис пояснил, что процесс продолжается, однако на данный момент сложно сказать, когда он завершится. "Это может быть полгода, может быть год", — сказал он.

Относительно своего заявления в ноябре прошлого года о том, что процесс завершится в апреле, Калвитис отметил, что этого точно не произойдёт.

Как уже сообщалось, в ноябре Калвитис заявил в интервью Латвийскому радио, что процесс консолидации акций "Latvijas gāze" в пользу "Energy Investments" продолжается.

"Мы не собираемся их продавать. Мы хотим выкупить акции у 'Uniper Ruhrgas International' и 'Itera Latvija', чтобы получить полный контроль над компанией", — подчеркнул он.

Он также уточнил, что первый раунд переговоров с "Uniper Ruhrgas International" завершился в первой половине 2024 года, сейчас идёт второй раунд, который может закончиться в первом квартале 2025 года. Аналогично начаты переговоры с "Itera Latvija".

В рамках процесса выкупа осенью 2023 года "Energy Investments" приобрела 28,97% акций "Latvijas gāze" у инвестиционного фонда "Marguerite Gas II" из Люксембурга. Однако для финансирования дальнейших этапов приобретения компания передала эти акции "Rietumu bankai" с правом обратного выкупа в течение трёх лет.

В ноябре 2024 года "Energy Investments" и литовская компания "Haupas" приобрели у оманской "Qudrah International SPC" 34% акций, ранее принадлежавших российскому "Газпрому", из которых "Energy Investments" достались 27,85%, а "Haupas" — 6,15%.

По данным на сайте "Latvijas gāze", в настоящее время 28,97% акций принадлежат "Rietumu banka", 27,85% — "Energy Investments", 18,26% — "Uniper Ruhrgas International", 16% — "Itera Latvija", а 6,15% — "Haupas". Согласно информации "Firmas.lv", 70% долей в "Energy Investments" принадлежат Калвитису, по 15% — Эгилу Лапсалису и Элитe Дреймане.

Оборот группы "Latvijas gāze" в 2023 году составил 159,819 млн евро, что в 4,4 раза меньше по сравнению с 2022 годом, когда наблюдался резкий рост цен на природный газ. Компания понесла убытки в размере 56,911 млн евро, в отличие от прибыли годом ранее.

Уставной капитал "Latvijas gāze" составляет 55,86 млн евро. Компания занимается оптовой торговлей природным газом и поставками бизнес-клиентам в Латвии, Эстонии, Литве и Финляндии, а также снабжением домохозяйств в Латвии.