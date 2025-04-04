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Как новые американские тарифы могут повлиять на Латвию? 2 1192

Бизнес
Дата публикации: 04.04.2025
LETA
Как новые американские тарифы могут повлиять на Латвию?

Экономисты отмечают, что в первую очередь важно дождаться единой реакции Европейского союза (ЕС) на таможенные тарифы, объявленные президентом США Дональдом Трампом.

Вероятно, они не затронут Латвию так существенно, как другие европейские страны. Все единодушно признают, что в настоящее время очень сложно понять логическое экономическое обоснование действий США. Правительство США планирует ввести 20-процентный тариф на товары, произведенные в Европейском союзе, который вступит в силу 9 апреля.

В своей речи Трамп повторил утверждение о том, что 27 государств-членов Европейского союза "обманывают" Соединенные Штаты, сообщает "Bloomberg". Это значит, что пошлины коснутся и Латвии. Хотя объем экспорта Латвии в США составляет всего около 3% от общего объема, это влияние нельзя назвать незначительным, В некоторых секторах рынок США важен для Латвии, например, в деревообработке, производстве мебели и электронного оборудования. Эти компании могут быть вынуждены искать альтернативные рынки сбыта или рисковать потерей оборота, что может повлиять на рабочие места и инвестиции.

Президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите считает, что объявленные Трампом пошлины наверняка затронут и латвийских экспортеров. Однако пока рано судить о возможных последствиях. Это может создать трудности в некоторых секторах и даже обеспечить преимущества в других, поскольку тарифы для других стран будут выше, чем для Европейского союза. Сейчас самое важное - насколько быстро латвийские компании и государство смогут адаптироваться к новым обстоятельствам.

"Мы должны понимать, что вступили в очень изменчивое время, когда ситуация может меняться каждый день. Это означает, что мы должны быть готовы быстро принимать решения и адаптироваться к новым обстоятельствам. И второе, к чему мы давно призываем как бизнес, - это сократить государственные расходы, сэкономить деньги на более необходимые вещи, такие как оборона, потому что впереди нас ждут трудные времена. Это фундаментальный вопрос сейчас - как мы будем адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам? Они могут быть позитивными, но точно так же могут и негативными", - сказал Бите.

Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис прогнозирует, что в мировой экономике ожидается рецессия. Хотя Латвия не имеет большого объема прямой торговли с США, большая часть ее экспорта идет в Европу, которая, в свою очередь, имеет тесные связи с Америкой. Это означает, что производство для латвийских компаний тоже может стать более дорогим и медленным.

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#сша #торговые войны #экономика
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  • JB
    Janis Berzin
    4-го апреля

    "И второе, к чему мы давно призываем как бизнес, - это сократить государственные расходы, сэкономить деньги на более необходимые вещи, такие как оборона" - председатель союза нанимателей-рабовладельцев, отражает интересы капиталистов, мечтающих получить сверхприбыли на войне и смертях трудящихся?

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Janis Berzin
    4-го апреля

    Сверхприбыль с тебя дерёт государство с явными и скрытыми налогами, а не капиталист, на которого к слову вся эта леваческая социалистическая европетушня тоже давит налогами, регуляциями и прочей херью.

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