Как новые американские тарифы могут повлиять на Латвию?

Вероятно, они не затронут Латвию так существенно, как другие европейские страны. Все единодушно признают, что в настоящее время очень сложно понять логическое экономическое обоснование действий США. Правительство США планирует ввести 20-процентный тариф на товары, произведенные в Европейском союзе, который вступит в силу 9 апреля.

В своей речи Трамп повторил утверждение о том, что 27 государств-членов Европейского союза "обманывают" Соединенные Штаты, сообщает "Bloomberg". Это значит, что пошлины коснутся и Латвии. Хотя объем экспорта Латвии в США составляет всего около 3% от общего объема, это влияние нельзя назвать незначительным, В некоторых секторах рынок США важен для Латвии, например, в деревообработке, производстве мебели и электронного оборудования. Эти компании могут быть вынуждены искать альтернативные рынки сбыта или рисковать потерей оборота, что может повлиять на рабочие места и инвестиции.

Президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите считает, что объявленные Трампом пошлины наверняка затронут и латвийских экспортеров. Однако пока рано судить о возможных последствиях. Это может создать трудности в некоторых секторах и даже обеспечить преимущества в других, поскольку тарифы для других стран будут выше, чем для Европейского союза. Сейчас самое важное - насколько быстро латвийские компании и государство смогут адаптироваться к новым обстоятельствам.

"Мы должны понимать, что вступили в очень изменчивое время, когда ситуация может меняться каждый день. Это означает, что мы должны быть готовы быстро принимать решения и адаптироваться к новым обстоятельствам. И второе, к чему мы давно призываем как бизнес, - это сократить государственные расходы, сэкономить деньги на более необходимые вещи, такие как оборона, потому что впереди нас ждут трудные времена. Это фундаментальный вопрос сейчас - как мы будем адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам? Они могут быть позитивными, но точно так же могут и негативными", - сказал Бите.

Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис прогнозирует, что в мировой экономике ожидается рецессия. Хотя Латвия не имеет большого объема прямой торговли с США, большая часть ее экспорта идет в Европу, которая, в свою очередь, имеет тесные связи с Америкой. Это означает, что производство для латвийских компаний тоже может стать более дорогим и медленным.