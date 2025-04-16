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В Минюсте хотят заставить банки говорить с клиентами на латышском 9 2720

Бизнес
Дата публикации: 16.04.2025
LETA
В Минюсте хотят заставить банки говорить с клиентами на латышском

Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма в среду отложила на две недели рассмотрение предложение парламентского секретаря Министерства юстиции (Минюста) Лаумы Паэглькалны о внесении изменений в Закон о кредитных учреждениях об обязанности поставщиков финансовых услуг общаться с клиентами на государственном языке.

Предложение также предусматривает, что общение может происходить и на одном из официальных языков стран-членов ЕС или стран-кандидатов в члены ЕС, если лицо, работающее в кредитном учреждении, владеет им, а клиент или его представитель - иностранец.

Уточняется, что коммуникация включает в себя получение или передачу информации в любом виде или форме, в том числе с помощью цифровых средств.

В пояснительной записке к предложению Минюст пишет, что русский язык часто используется при предоставлении и получении финансовых услуг, в том числе по телефону и в цифровой среде, тем самым ослабляя позиции национального языка в обществе. Кроме того, некоторые из поставщиков и получателей услуг не владеют русским языком, что ставит их в невыгодное положение.

Эдгарс Пастарс, советник Ассоциации финансовой индустрии, отметил, что кредитные организации будут соблюдать эти поправки, но это потребует времени и относительно больших ресурсов. Он отметил, что для этого кредитным организациям потребуется семизначная сумма.

Пастарс также призвал строго придерживаться правила, согласно которому устное общение с клиентом, например, по телефону, не затрагивается.

Паэглькална пояснил, что цель поправок - не запретить общение с клиентами на русском языке, а изменить ситуацию с сайтами банков, чтобы информация была на государственном языке.

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#банки #латышский язык
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(9)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    17-го апреля

    Ну те люди у кого счёт просто зарплатный просто откроют счёт в револют, ещё и денег сэкономят на оплате мифического обслуживания счёта. Там не гнушаются иметь интерфейс на русском. Ну и кстати считаю что деньги от русоязычных налогоплательщиков стране тоже не нужны. Это ж может статься что человек празднует дома 9 мая а потом на его налоги организовыается праздни песни или покупается офицерская сабля! Что это как не подрыв основ государственности? Считаю что немедленно следует отказать русскоязычным в возможности уплаты налогов! Пусть им будет стыдно!

    58
    2
  • А
    Андрей
    16-го апреля

    Что же это за ущербные люди такие, которые под всё прогибаются и которые считают общение на другом языке опасностью для своего? Комплекс неполноценности в чистом виде. Зовите психиатров!

    Что будет:

    1. ещё больше людей плюнут и уедут к Лукашенко и к Путину. ВВП, роджаемость - машут обеими руками.

    2. переведут деньги в зарубежные банки, где с ними будут общаться на родном языке

    3. будут общаться через онлайн переводчики, качество переводов которых часто заставлет желать лучшего (гугл транслятор так вообще). В итоге банк будет тратить болше времени на коммуникацию, пытаясь понять что надо клиенту и внедрение онлайн переводчиков в чаты и т.д.

    4. Люди будут больше звонить и говорить голосом, чем писать!

    • Придётся больше платить персоналу! Или меньше? Можно будет нанимать слабаков, которые не в силах выучить русский.
    1. Больше денег уйдет всяким консультантам, на деятельность которых рестрикции не распространяются.
    98
    2
  • Д
    Дед
    16-го апреля

    А , нам правда нужен такой минюст, у которого такие проблемы?

    129
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    16-го апреля

    Непонятно, а зачем?

    111
    4
  • З
    Злой
    Бесс Толковый
    16-го апреля

    Как зачем, я вот жду когда за неграждан возьмутся и в каком виде это будет

    27
    27
  • З
    Злой
    16-го апреля

    Ну а я выплатил досрочно кредит, чтобы проценты им не шли и снял все накопления с накопительного счета, больше откладывать не буду, только наличными.

    66
    4
  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    16-го апреля

    А ничего, что сейчас любой браузер может достаточно грамотно перевести текст в два клика? Те, кто выдвигает такие требования, на самом деле такие тупые, или да?

    131
    5
  • JB
    Janis Berzin
    16-го апреля

    Минюст - министерство дерусификации (национального угнетения и языковых репрессий) столкнулось с интересами определенной группы правящего класса - финансовых барыг (банков и т.д.). Кто кого?

    105
    2
  • A
    Anim
    16-го апреля

    Никаких проблем - в Европе полно банков с русским языком. Тот же Revolut. А кое-кто опять меньше налогов получит.

    156
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