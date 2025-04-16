В Минюсте хотят заставить банки говорить с клиентами на латышском

Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма в среду отложила на две недели рассмотрение предложение парламентского секретаря Министерства юстиции (Минюста) Лаумы Паэглькалны о внесении изменений в Закон о кредитных учреждениях об обязанности поставщиков финансовых услуг общаться с клиентами на государственном языке.

Предложение также предусматривает, что общение может происходить и на одном из официальных языков стран-членов ЕС или стран-кандидатов в члены ЕС, если лицо, работающее в кредитном учреждении, владеет им, а клиент или его представитель - иностранец.

Уточняется, что коммуникация включает в себя получение или передачу информации в любом виде или форме, в том числе с помощью цифровых средств.

В пояснительной записке к предложению Минюст пишет, что русский язык часто используется при предоставлении и получении финансовых услуг, в том числе по телефону и в цифровой среде, тем самым ослабляя позиции национального языка в обществе. Кроме того, некоторые из поставщиков и получателей услуг не владеют русским языком, что ставит их в невыгодное положение.

Эдгарс Пастарс, советник Ассоциации финансовой индустрии, отметил, что кредитные организации будут соблюдать эти поправки, но это потребует времени и относительно больших ресурсов. Он отметил, что для этого кредитным организациям потребуется семизначная сумма.

Пастарс также призвал строго придерживаться правила, согласно которому устное общение с клиентом, например, по телефону, не затрагивается.

Паэглькална пояснил, что цель поправок - не запретить общение с клиентами на русском языке, а изменить ситуацию с сайтами банков, чтобы информация была на государственном языке.