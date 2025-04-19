Трамп отложил обложение 20-процентной пошлиной товаров из Латвии. А что нам с этого?

Как мы уже сообщали , президент США Дональд Трамп объявил, что откладывает на 90 дней введение повышенных таможенных тарифов. Для всех стран, кроме Китая, пока установлена лишь базовая ставка в 10%.

"Основываясь на проявленном Китаем неуважении к мировым рынкам, я соответственно практически незамедлительно повышаю применяемый США тариф для Китая до 125%", — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Всего за несколько часов до этого Трамп объявил о введении 104–процентной ставки на импорт из Китая. Пекин отреагировал, применив ставку в 84% на импорт из США. Хозяин Белого дома отметил, что более 75 стран согласились начать переговоры и что он приказал сделать 90–дневную паузу, в течение которой тарифная ставка будет "практически немедленно" снижена до 10%.

После нескольких дней паники на мировых биржах, вызванной заявлением США о введении повышенных таможенных тарифов для почти всех торговых партнеров Соединенных Штатов, Уолл–стрит отреагировала на заявление Трампа мгновенным ростом курсов акций.

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

— Решение Трампа установить для всех стран, кроме Китая, базовую тарифную ставку в 10% снизило напряженность по конкретному вопросу, и поэтому в настоящее время на финансовых рынках наблюдается волна оптимизма. Но в отношениях между США и Китаем напряженность только растет, и кажется, что конфликт может расшириться с потенциальным выходом за рамки торговли. Это наносит ущерб глобальной экономике, от чего пострадает и Европа. Однако Европейский Союз во многих аспектах может извлечь выгоду, поскольку обе стороны будут вынуждены искать союзников для смягчения негативных последствий.

Отсрочка тарифов не снижает долгосрочной неопределенности ни для предпринимателей и потребителей, ни для политиков. Трудно прогнозировать, но можно предположить, что в эти 90 дней нас ждут новые сюрпризы в экономике и не только. Хотя бы в отношениях с Ираном.

Петерис Страутиньш, экономист:

— Вполне вероятно, что в ближайшие 90 дней сохранится условное перемирие — и скорее всего останется в силе тариф в 10% для ЕС. В этот период пройдут переговоры по различным вопросам двусторонних отношений. Например, по тому, как ЕС пытается регулировать деятельность американских технологических компаний, по ограничениям на импорт американских продуктов питания.

Поскольку мы оказались в мире, где в межгосударственных переговорах что угодно может быть обменено на что угодно, возможно, будут переплетены вопросы экономической и политической безопасности.

Карлис Пургайлис, экономист:

— Решение Трампа отложить введение тарифов на 90 дней символически демонстрирует его готовность к дальнейшим переговорам и возможную полную отмену решения. Три месяца — это достаточно долгий срок для проведения переговоров и поиска компромиссов, выгодных как ЕС, так и США. До объявления об отсрочке тарифов лидеры ЕС уже договорились об ответных мерах, установив 25–процентные тарифы на широкий спектр американских товаров на общую сумму около 28 миллиардов евро, которые будут вводиться в три этапа.

От таких взаимных тарифов не выигрывает ни одна из сторон, поэтому в ближайшие три месяца необходимо использовать возможность достичь соглашения с минимально возможным воздействием на экономику по обе стороны океана. Это значительно снизит риски рецессии, особенно в ЕС, где ранее установленные тарифы замедлят экономический рост, приближая его к нулевому уровню.

Лива Зоргенфрейя, экономист:

— ЕС также временно отложил свои ответные меры на ранее установленные Трампом тарифы на импорт стали и алюминия. Как эти, так и, скорее всего, все другие возможные ответные меры ЕС будут по возможности сбалансированы, пропорциональны и направлены таким образом, чтобы наибольший удар пришелся на штаты, поддерживающие республиканцев.

Последние заявления свидетельствуют, что на ЕС, включая Латвию, будут распространяться 10–процентные тарифы, но есть исключения для отдельных товарных групп. Около четверти прямого экспорта Латвии в США пока не облагается тарифами — включая фармацевтическую продукцию, изделия из неметаллических минералов и важные для нас изделия из древесины.

Конечно, нельзя полагаться на то, что исключенные товарные группы потом не попадут под тарифный нож — весьма вероятно, что тарифы для этих отраслей еще последуют. В целом прямое влияние на экономику Латвии от текущих тарифов может быть небольшим и сосредоточенным на отдельных секторах и предприятиях. Тем не менее косвенное влияние более низкого роста ВВП стран–партнеров и высокой неопределенности может оказаться более значительным фактором, тормозящим экономику.