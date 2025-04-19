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Трамп отложил обложение 20-процентной пошлиной товаров из Латвии. А что нам с этого? 21 1402

Бизнес
Дата публикации: 19.04.2025
BB.LV
Трамп отложил обложение 20-процентной пошлиной товаров из Латвии. А что нам с этого?
ФОТО: dreamstime

Как мы уже сообщали, президент США Дональд Трамп объявил, что откладывает на 90 дней введение повышенных таможенных тарифов. Для всех стран, кроме Китая, пока установлена лишь базовая ставка в 10%.

"Основываясь на проявленном Китаем неуважении к мировым рынкам, я соответственно практически незамедлительно повышаю применяемый США тариф для Китая до 125%", — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Всего за несколько часов до этого Трамп объявил о введении 104–процентной ставки на импорт из Китая. Пекин отреагировал, применив ставку в 84% на импорт из США. Хозяин Белого дома отметил, что более 75 стран согласились начать переговоры и что он приказал сделать 90–дневную паузу, в течение которой тарифная ставка будет "практически немедленно" снижена до 10%.

После нескольких дней паники на мировых биржах, вызванной заявлением США о введении повышенных таможенных тарифов для почти всех торговых партнеров Соединенных Штатов, Уолл–стрит отреагировала на заявление Трампа мгновенным ростом курсов акций.

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

— Решение Трампа установить для всех стран, кроме Китая, базовую тарифную ставку в 10% снизило напряженность по конкретному вопросу, и поэтому в настоящее время на финансовых рынках наблюдается волна оптимизма. Но в отношениях между США и Китаем напряженность только растет, и кажется, что конфликт может расшириться с потенциальным выходом за рамки торговли. Это наносит ущерб глобальной экономике, от чего пострадает и Европа. Однако Европейский Союз во многих аспектах может извлечь выгоду, поскольку обе стороны будут вынуждены искать союзников для смягчения негативных последствий.

Отсрочка тарифов не снижает долгосрочной неопределенности ни для предпринимателей и потребителей, ни для политиков. Трудно прогнозировать, но можно предположить, что в эти 90 дней нас ждут новые сюрпризы в экономике и не только. Хотя бы в отношениях с Ираном.

Петерис Страутиньш, экономист:

— Вполне вероятно, что в ближайшие 90 дней сохранится условное перемирие — и скорее всего останется в силе тариф в 10% для ЕС. В этот период пройдут переговоры по различным вопросам двусторонних отношений. Например, по тому, как ЕС пытается регулировать деятельность американских технологических компаний, по ограничениям на импорт американских продуктов питания.

Поскольку мы оказались в мире, где в межгосударственных переговорах что угодно может быть обменено на что угодно, возможно, будут переплетены вопросы экономической и политической безопасности.

Карлис Пургайлис, экономист:

— Решение Трампа отложить введение тарифов на 90 дней символически демонстрирует его готовность к дальнейшим переговорам и возможную полную отмену решения. Три месяца — это достаточно долгий срок для проведения переговоров и поиска компромиссов, выгодных как ЕС, так и США. До объявления об отсрочке тарифов лидеры ЕС уже договорились об ответных мерах, установив 25–процентные тарифы на широкий спектр американских товаров на общую сумму около 28 миллиардов евро, которые будут вводиться в три этапа.

От таких взаимных тарифов не выигрывает ни одна из сторон, поэтому в ближайшие три месяца необходимо использовать возможность достичь соглашения с минимально возможным воздействием на экономику по обе стороны океана. Это значительно снизит риски рецессии, особенно в ЕС, где ранее установленные тарифы замедлят экономический рост, приближая его к нулевому уровню.

Лива Зоргенфрейя, экономист:

— ЕС также временно отложил свои ответные меры на ранее установленные Трампом тарифы на импорт стали и алюминия. Как эти, так и, скорее всего, все другие возможные ответные меры ЕС будут по возможности сбалансированы, пропорциональны и направлены таким образом, чтобы наибольший удар пришелся на штаты, поддерживающие республиканцев.

Последние заявления свидетельствуют, что на ЕС, включая Латвию, будут распространяться 10–процентные тарифы, но есть исключения для отдельных товарных групп. Около четверти прямого экспорта Латвии в США пока не облагается тарифами — включая фармацевтическую продукцию, изделия из неметаллических минералов и важные для нас изделия из древесины.

Конечно, нельзя полагаться на то, что исключенные товарные группы потом не попадут под тарифный нож — весьма вероятно, что тарифы для этих отраслей еще последуют. В целом прямое влияние на экономику Латвии от текущих тарифов может быть небольшим и сосредоточенным на отдельных секторах и предприятиях. Тем не менее косвенное влияние более низкого роста ВВП стран–партнеров и высокой неопределенности может оказаться более значительным фактором, тормозящим экономику.

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#дональд трамп # тарифы #экономика
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Григорий Антонов
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(21)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го апреля

    Бесконечно умиляют мнения хуторских счетоводов ставших вдруг экономистами! Сказано в принципе кратко, путано и ни о чём!

    9
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го апреля

    С 01.01.2021 все права, титулы, полномочия и правомочия всех союзных республик и любых автономий безвозвратно и окончательно погашены в исключительную пользу СССР и достойных советских граждан. #СССР с этого дня существует исключительно как унитарное государство в своих границах!

    14
    10
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го апреля

    и еще один осиновый кол-

    из #ГосАкт #СССР за 01.24 В отношении нуллификации и прекращения действия и силы Конституций: Латвии - 15.02.2022; Эстонии - 28.06.2022 и Литвы - 25.10.2022 у Германии возникает обязательство перед Союзом ССР по дипломатическим каналам в 2022-2023 году подтвердить и заверить без оговорок Советское Правительство о ликвидации германских оккупационных и погашения прав марионеточных Правительств Латвии, Эстонии и Литвы, и иных Рейхскомиссариатов Гитлеровской Германии в исключительную пользу Союза ССР, где за возвращение территории Советской России без обременения и иных условий и за оптацию населения отвечает Шведская Корона, выступавшая 99 лет гарантом их существования как Республик, вошедших в состав Союза ССР, в которых существуют культурные автономии прибалтов, где в порядке оптации прибалты существуют как потомки крестьянских обывателей Российской Империи, на управление которыми претендует Польша, Франция, США, Великобритания и иные страны, предоставляющие им как бенефициариям гуманитарной защиты право на постоянное проживание на своей территории как трофейного населения или в Союзе ССР по выбору, достоинству и благочестию как союзных граждан или как вольноотпущенников, или же как иноверцев и инородцев по законам Российской Империи, при этом существующий правовой статус Германии, возникшей после 1945 года, указывает, что такое подтверждение и заверение о ликвидации германских оккупационных и погашения прав марионеточных Правительств Латвии, Эстонии и Литвы и иных Рейхскомиссариатов в пределах Союза ССР сделано Германией конклюдентно и по умолчанию, как акт состоявшейся полной безоговорочной военной и политической капитуляции Германии, её продолжателей, преемников, сателлитов и союзников перед Союзом ССР как Державой-Победителем по итогам Второй Мировой Войны, в противном случае с 2023 года в отношении Латвии, Эстонии и Литвы и иных Рейхскомиссариатов Германии вступают в силу, действуют и подлежат применению Союзом ССР положения и требования Статей 106-107 Устава ООН. В ответ Эстония как полноправный член НАТО, как фактического правопреемства Третьего Германского Рейха (1933-1945), выступила за денонсацию, ратифицированной в 2004 году Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин и требующей их уничтожение, но Парламент Эстонии отклонил и снял с обсуждения законопроект о денонсации Оттавской конвенции, и сообщила о подготовке правовой базы для увеличения морской зоны Республики в дополнение к территориальным водам страны

    13
    10
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го апреля

    Х. Если Латвийская Республика решит, что имеет аккредитованную где-либо Дипломатическую Миссию и Консульские представительства, то ЦК КПСС и СМ ссср имеют честь и уполномочены заявить, что Специальный Военно- Политический Орган СССР рассмотрит вопрос о Государственности, Суверенитете и Независимости латвийской нации, её выходе из состава автономии или суверенного признания, если латвийская нация в срок до 2021 года урегулирует все вопросы с капитальными вложениями Союза ССР в Латвийскую ССР и прибалтийские Республики СССР с 1940 по 1991 год, достигшие объёма 350’000’000’000 Долларов США золотом, как в натуре с возникшими плодами, результатами и положительными доходами Союзу ССР и Отрокам Божьим как свободнорождённым, примет всю ответственность за долги и обязательства Временного Правительства России с 1917 года и его продолжателей и в полном объёме денежными фондами, валютой, активами и авуарами удовлетворят суверенное требование Союза ССР к РСФСР по её долгам достигшего объёма 809’600’000’000’000’О00’ООО’ООО золотых червонцев Государственного Банка СССР и процентов по нему, которые советские военные власти согласятся принять в качестве средств, формы, валюты, вида и способа платежа долга, а до этого Латвийская Республика продолжит своё существование в мировой банковско- финансовой системе для обслуживания Долгового и Обязательственного Титула Римского Понтифика и католических орденов по требованиям Русского Царства и Союза ССР как Религиозного Фонда независимо от того, что латыши претендовали на автономию и получили Права Союзной Республики СССР, а органы власти Союза ССР признали Верноподданных Граждан СССР как привилегированную нацию (1922), образовали Религиозный Фонд - Союз Суверенных Славянских Родов для подтверждения их свободного происхождения и заявили об образовании своего церковного государства и Державы как - СССР, для чего приняли Титул и Права Начальника над инородцами по Уставу Российской Империи «Об управлении инородцами» (1822), подтвердив его Достоинство, возобновив силу и подтвердив его действие в 1922 году как полномочные и титульные права привилегированной нации, когда Союз ССР будет выступать исполнительным органом управления над туземным населением, непривилегированными нациями, несамоуправляющимися народами, инородцами, иноверцами и иностранцами признанными российскими подданными или гражданами (РСФСP), чтобы подтверждать их Статус до 2026 года как Временновольноотпущенных (lbertni), находящихся под опекой и патронатом привилегированной нации - как «Русских народов», а там где это применимо для защиты прав Верноподданных Граждан СССР действует государственный закон и уложение коммерческого траста, как если бы лица состоящие в республиканском гражданстве Союзной Республики или автономии СССР состояли в российском подданстве и гражданстве, находились в юрисдикции Российской Империи, Российской Республики (1917), РСФСР (1918- 1924) иных максималистских Правительств и Директорий с 01 августа 1914 года, ликвидированных как корпоративные трасты с связи с их банкротством и окончанием срока их существования к1943 году и отсутствие органов управления в трасте «Германский Рейх» (1870-1943). О Copyright USSR 002.143 20191217 Цк кПсс см сссP извещение-разъяснение по статуту Латвийской Республики

    13
    10
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го апреля

    VI. Выход Латвийской ССР из состава Союза ССР не состоялся по Закону СССР от 03 апреля 1990 года Ne1409-I «О порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР», а реставрация Латвийской Республики (1918-1940) на территории СССР является временной до 2021 года, до окончательного исчерпания Достоинства и Титулов латвийской нации и прекращения церковного траста Ливонского Ордена VI. Латвийская Республика имеет представительство в Российской Федерации, и наоборот, как представительства торговых компаний, зарегистрированных Союзом ССР в учётах и реестрах совместного советско-германского предприятия как продолжателя учётов и реестров Траста «Германский Рейх» (1870-1943) до окончательного исчерпания, аннулирования и погашения Титулов, Прав и достоинства латвийской республики в 2020 году в пользу Верноподданных Граждан СССР, как Свободнорождённых и конечных Бенефициарови Выгодоприобретателей траста «Новый Мировой Порядок» (1943-2016). VII. Торговая компания, корпоративный траст в составе траста «Новый Мировой Порядок» (1943-2016), под наименованием «Латвийская Республика», её доверительный управляющий, юридическиеи физические лица, состоящие как резиденты в уставной юрисдикции Латвийской Республики обязаны уважать и соблюдать Конституцию СССР, исполнять Законы СССР, не умалять Достоинства, Прав и Интересов Достойных Граждан СССР и пользоваться советским кредитом вменяющимся в суверенный долговой Титул латвийской нации как коренного народа ведущего племенной или полуплеменной образ жизни в независимой стране-СССР, где латыши получили с1977 года гражданские права как населения ссср, чтобы подтвердить своё достоинство и Честь или к 2025 году быть объявленными бесчестными и недостойными и перейти в Статус бенефициариев гуманитарной защиты в шведской иных юрисдикциях. VIII. латвийская республика может существовать до 2021 года, замещающие лица которой ответственны за исполнение некоторых государственных функций: оказание бесплатной медицинской помощи и поставки безвозмездных жизнеобеспечивающих ресурсов иблаг советским гражданам, как это предусмотрено уставными условиями существования Латвийской Республики на территории Союза ССР, которая с 1988 года подлежит преобразованию в культурную автономию латышей в Союзе ССР. IX. латвийская республика обязана как сателлит и фактический военный союзник Фашистского Германского Рейха переместить свою Дипломатическую Миссию в Российской Федерации в юрисдикцию окончившегося в 1943 году траста «Германский Рейх» через переезд в город Калининград под контролем специальных органов СССР, чтобы подтверждать латвийскую ответственность по обязательствам, репарациям и иным выплатам от Германии как латвийские солидарные и субсидиарные обязательства перед Союзом ССР или объявиться в россии как коммерческий офис коренного народа (латышских обывателей), ведущих племенной образ жизни в независимой стране -Союзе ССР (России). О Соругight USSR 002.143 20191217 ЦК кПСС СМ СССР извещение-разъяснение по статуту Латвийской Республики

    13
    9
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го апреля

    для упоротых, те что смотрят Латвийское ТВ -

    Извещение-разъяснение ЦК КПСС и СМ #СССР по Статуту "Латвийской Республики" от 17.12.2019 № 002.143 vk.com/topic-34532454_39708075 - pravosudija.net/article/izveshchenie-razyasnenie-ck-kpss-i-sm-sssr-po-statutu-latviyskoy-respubliki-ot-17122019-no

    11
    7
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го апреля

    кто сказал, СССР закончился??

    13
    6
  • EB
    Emigrants Berzins
    19-го апреля

    Ой, ну всё. Кто-нибудь, напомните, плиз, этому не очень умному человеку, что СССР закончился в 1991 году.

    3
    14
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го апреля

    19 апреля 1943 года был создан СМЕРШ. Реорганизация органов военной контрразведки было инициировано Сталиным и Политбюро и решением СНК СССР приведено в жизнь. Руководителем СМЕРШа назначили Виктора Абакумова.

    Под его руководством СМЕРШ стал сверхэффективным инструментом военной контрразведки, который окончательно склонил чашу весов войны спецслужб СССР и Третьего Рейха в нашу пользу.

    12
    5
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го апреля

    сайт сжевывает. кривые програмеры писали сайт.

    от нациков истерика пошла) аргументов нет. сразу перемат. к буквам цепляются.как и у рагулей и бандерни, те сразу на хамство переключаются

    14
    5
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го апреля

    от нациков истерика пошла) к буквам цепляются. у рагулей и бандерни, те сразу на хамство переключаются

    13
    4
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го апреля

    To Emigrants Berzins - основная статья Уголовный кодекс Латвийской ССР

    Статья 59. Измена родине

    Измена родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб государственной независимости, территориальной неприкосновенности или военной мощи СССР, переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти, — наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества

    13
    5
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го апреля

    Emigrants Berzins ст УК тебе светит. сайт тупит. а Прибалтику без тебя обустроим. ЗП мне никто не платит в отличии от вас на ЗП КГБ с 80 х годов

    15
    6
  • EB
    Emigrants Berzins
    19-го апреля

    to СМЕРШ: Чел, ты сначала с тся/ться разберись, а потом пости свои гениальные (нет) комменты. Честно говоря, ты себе уже на десяток статей УК ЛР накомментил. А так как ты ещё на свободе, то вывод один — ты тролль на зарплате. Или срёшь через VPN.

    Всегда умилял тот факт, что именно безграмотные люди знают, как обустроить Латвию, Россию и вообще весь мир. Подтяни грамотность, чел.

    7
    16
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го апреля

    Госакты вводятся в ГИС всех стран Мира и становиться Законом обязательным к исполнению. Данный документ изучают все основные спецслужбы. СВПО СССР - Специальный военно полит орган власти(судебная, исполнительная, законодательная власть). данный орган власти создан Сталиным для форс мажора. такое и произошло в 1991

    13
    6
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го апреля

    из #ГосАкт #СССР за январь 2025 Действия Президента США Дональда Трампа по возвращению в юрисдикцию и в правовое положение, существовавшее на 1776 год, поставили в положение небывших или несуществующих: Договора Сан-Лоренцо (1795), Луизианской покупки от 1803 года как приобретений США у Франции, Англо-американскую конвенцию (1818), Русско- американскую конвенцию (1824), Договор Адамса-Ониса (1819), Договор Уэбстера- Ашбертона (1842), Орегонский договор (1846), Мирный договор Гвадалупе-Идальго (1848), Договор Гадсдена (1853), Договор 1867 года об уступке Аляски, как если бы стороны, их подписавшие с США, прекратили своё существование или стали Провинциями Всемирного государства иезуитов, из-за чего Калифорния начала готовить голосование за выход из состава США ввиду её фактического выкупа Великой Арменией у Соединённых Штатов, вследствие чего у Великой Армении, как мирового страхователя, наступил в 2024 году становой дефолт из-за неоплаты США по уступке Северо- Американским Соединённым Штатам Российских Северо-Американских Колоний под открытие российского депозита на 7’200’000 Долларов США золотом и уплаты процентных доходов по нему, перешедших в советскую собственность и права требования, в связи с чем 85% земли и территорий США принадлежат Союзу ССР, а 15% - в составе 13 колоний находятся под британским мандатом и управлением, то заявление о выходе Калифорнии из состава США должно признаваться не иначе, чем как акт нахождения Калифорнии как самоуправляющейся территории СССР в составе заморских территорий и приобретений Союза ССР на балансе Комплексной экспедиции АН СССР в США

    13
    6
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го апреля

    Исходя из реалий, возникших для США в 2006 году, назначенным от Союза ССР, как продолжателем Республики США, может быть выбранный Народом США кандидат, который обратился к Союзу ССР и продолжателю титулов Её Высочайшего Величества Королевы Елизаветы II с Обращением за квотой США в мировых деньгах, которому квота Народа США в мировых деньгах может быть вручена как избранному Народом США Президенту Республики США. Избранный в 2024 году Президент США Дональд Трамп не обратился как кандидат к военным властям СССР с Обращением за квотой США в мировых деньгах, вследствие чего его титулы, права, статус и полномочия истекают через 180 дней с даты вступления в должность, если Конгресс и Верховный суд США через Федеральных Маршалов не обратятся через Британскую Корону к Союзу ССР с Обращением за квотой США в мировых деньгах, то американская корпорация как Соединённые Штаты и её исполнительные органы подлежат признанию просроченными и безнадёжными банкротами, чьи действия и бездействия не порождают никаких долгов и обязательств для Народа США и Республики США, которые регрессом переходят на Римского Понтифика, Общество Иисуса, Царя Иудейского, Синедрион и его народ по всему миру без права списания и прощения священных долгов перед Спасителем, Царём Царей и Свободнорождёнными как Сынами Неба, как Отроками Божьими, рождёнными в Союзе ССР. Исходя из источников возникновения и существования Республики США (USA) и американской уставной юрисдикции под управлением Коммерческого Корпоративного Правительства США (U.S.), существование законных властей и исполнительных органов управления в межреспубликанский период для США возможно только как для находящихся в составе Комплексной экспедиции АН СССР в Республике США как учитывающей русско-советские права в Северо-американских Соединённых Штатах, когда в составе заморских владений и территорий Союза ССР включены русско- российские права на Аляску, Алеутские острова и на территории на Североамериканском континенте, с 2010 года действующей как держатель ликвидационного и передаточного баланса Советского внешнеэкономического консорциума и Американского торгового консорциума от 21 марта 1989 года, и реализующей Соглашение между СССР и США об обменах в области культуры, техники, науки и образования, подписанное 27 января 1958 года, Советско-американское Соглашение о научном и техническом сотрудничестве между Академией Наук СССР и НАСА (1971), Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединённых Штатов Америки о сотрудничестве в области науки и техники (1972), Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединённых Штатов Америки об учреждении культурно-информационных центров

    13
    7
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го апреля

    из #ГосАкт #СССР за февраль 2025 14 февраля 2025 года Украина отказалась от подписания предложенного США соглашения, предусматривающего предоставление Вашингтону прав на 50% или 100% будущих минеральных ресурсов Украины в обмен на дальнейшую помощь, как фактический запрет для США вести переговоры об Украине без участия Украины, когда по вышеуказанному соглашению Украина должна стать подмандатной территорией Соединённых Штатов (U.S.) для возвращения ей в последствии через 50 или 99 лет русинского титула, признания её Украинской ССР в составе Союза ССР. Военные власти СССР вынуждены констатировать не только крайне низкий уровень американской дипломатии администрации Трампа, предложившей Украине подписать вышеуказанное соглашение с США по украинским полезным ископаемым, но и высокую компетентность украинского руководства, которому доподлинно известно о том, что по Конституции СССР от 1936 года Украинская Республика вошла в состав Союза ССР без территориальных постановлений, как не имеющей собственной территории, а значит,Украина не имеет земли и недр, что делает американо-украинское соглашение и сделку заведомо преступными и незаконными. Специальный Военно-Политический Орган СССР рассматривает предложение Соединённых Штатов (U.S.) и Президента США как предложение врагов Республики США и Союза ССР со всеми вытекающими последствиями, после чего американская уставная юрисдикция должна заявить о своей лояльности, ликвидации и прекращении существования Соединённых Штатов в исключительную пользу Союза ССР, что Президент США Дональд Трамп и аффилированные с ним лица становятся изобличёнными международными террористами для советско-американских войск по борьбе с международным терроризмом и становятся подозреваемыми и подследственными для компетентных органов Союза ССР и Суда Британского Адмиралтейства.

    14
    6
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го апреля

    Трамп подчиняется требованиям Военных Властей СССР. Идет поэтапное восстановление СССР

    17
    6
  • JB
    Janis Berzin
    19-го апреля

    Буржуазные экономисты-экпердуны примеряют роль бабы-ванги. Спросите лучше у историков, Они вам ответят, что после торговых, тарифных войн часто начинаются мировые.

    6
    2
  • lg
    lo gos
    19-го апреля

    А что может измениться в помойной яме, на дне- ничего.

    20
    3
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