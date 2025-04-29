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Главной проблемой оборонной индустрии Латвии являются человеческие ресурсы - эксперт 2 1566

Бизнес
Дата публикации: 29.04.2025
BB.LV
Главной проблемой оборонной индустрии Латвии являются человеческие ресурсы - эксперт
ФОТО: Unsplash

В настоящее время главным вызовом для оборонной индустрии являются человеческие ресурсы, в интервью агентству LETA заявила председатель правления Федерации безопасности и оборонной индустрии Латвии ("DAIF Latvija") Элина Эгле-Лочмеле.

Руководитель федерации пояснила, что есть отдельные проекты, за которые компании не могут взяться. У некоторых членов "DAIF Latvija" заказы расписаны до 2030 года, но человеческие ресурсы, особенно квалифицированные специалисты, являются проблемой, например, инженеров "разбирают нарасхват".

По мнению Эгле-Лочмеле, поэтому очень важны обсуждения и диалог, чтобы оборонная индустрия знала, в какое время и что именно будет нужно.

На вопрос, достижима ли поставленная в недавно утвержденной стратегии поддержки оборонной индустрии и инноваций на 2025–2036 годы цель увеличить к 2028 году участие местной индустрии в закупках вооружений для Национальных вооружённых сил (НВС) до 20%, Эгле-Лочмеле ответила, что это возможно, но важно обеспечить устойчивость.

"Мы, конечно, можем создать ещё 50 предприятий, которые будут торговать иностранной продукцией, и формально это будет поддержка латвийского бизнеса. Можно и таким образом поддерживать индустрию. Но можно и говорить с теми предприятиями, у которых уже есть инженеры, которые, например, инвестировали в развитие систем дронов, чтобы сохранить их исследовательский потенциал и, когда будут ясны потребности НВС, производить необходимое. Это вопрос долгосрочных устойчивых отношений для укрепления отрасли," — сказала Эгле-Лочмеле.

На вопрос, как в целом она оценивает новую стратегию поддержки оборонной индустрии и инноваций, Эгле-Лочмеле ответила, что она однозначно даст толчок развитию.

Эгле-Лочмеле положительно оценила тот факт, что в стратегии учтено также принятие Европейской стратегии оборонной индустрии в прошлом году, и что Латвия не идёт вразрез с общим европейским курсом.

"В частности, Европейская стратегия оборонной индустрии ясно определяет задачу — 30% закупок должны осуществляться через совместные европейские закупки. Если обновляются рекомендации по вовлечению индустрии в сферу обороны, то у нас должна быть честная дискуссия с Министерством обороны о том, в каком направлении мы движемся и что развиваем. Совершенно очевидно, что невозможно охватить всё, так как 30% закупок мы обязаны осуществлять вместе с другими странами Европы," — сказала Эгле-Лочмеле.

Она признала, что будет немало предпринимателей, которые будут выражать недовольство и утверждать, что могут производить то или иное, но какой-то выбор всё же придётся сделать. Это также позволит компаниям не инвестировать дорогостоящие ресурсы в те области, где это нецелесообразно.

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#оборонная промышленность
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Оставить комментарий

(2)
  • JB
    Janis Berzin
    29-го апреля

    "можем создать ещё 50 предприятий, которые будут торговать иностранной продукцией, и формально это будет поддержка латвийского бизнеса" - поддержка прокладок, барыг, спекулянтов, наживающихся на перепродаже оружия?

    25
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    29-го апреля

    Тогда как, в это время тысячи работников стоят у границ и просятся поработать, почему не пускаете? Чья такая непонятная прихоть?

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