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«У нас есть возможность взять судьбу в свои руки» - глава Банка Латвии 8 1371

Бизнес
Дата публикации: 29.04.2025
BB.LV
«У нас есть возможность взять судьбу в свои руки» - глава Банка Латвии
ФОТО: LETA

Для обеспечения оборонных расходов необходимо находить долгосрочные решения, заявил во вторник в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, пишет ЛЕТА.

Он отметил, что европейское регулирование в настоящее время позволяет краткосрочно финансировать оборонные расходы за счёт заимствований и увеличения бюджетного дефицита, однако расходы на безопасность станут долгосрочной необходимостью, а значит, требуется находить долгосрочные решения и источники финансирования.

В то же время Казакс спрогнозировал, что Латвии не удастся обойтись без увеличения бюджетного дефицита для обеспечения оборонных расходов.

"Думаю, без роста бюджетного дефицита мы не обойдёмся, поскольку необходимое увеличение финансирования очень значительное и стремительное. Но это не может быть основным и долгосрочным решением," — сказал президент Банка Латвии.

По словам Казакса, средства на обеспечение оборонных расходов можно было бы найти, например, через более эффективный пересмотр бюджетных расходов. "За последние годы размер бюджета существенно вырос, поэтому там наверняка есть резервы, которые можно использовать значительно разумнее и перенаправить на нужды безопасности," — отметил он.

Также, по словам Казакса, сокращение административной нагрузки может способствовать более быстрому росту экономики, а также возможному увеличению налогов.

"Сейчас настало время как для Латвии, так и для Европы осознать, что у нас есть только два выбора. Первый — не инвестировать и тем самым позволить кому-то другому — США, Китаю или ещё кому-то — определять нашу безопасность и будущее. На мой взгляд, это плохой выбор. Сейчас у нас есть возможность взять судьбу в свои руки и самим решать о своем будущем, а безопасность — важная часть этого," — сказал Казакс.

Он также подчеркнул, что в интересах всей Европы создание общей инфраструктуры безопасности и поиск для неё долгосрочных решений.

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#банк латвии #безопасность #оборона
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Оставить комментарий

(8)
  • А
    Александр
    30-го апреля

    А что, не знаете, откуда у самоуправлений деньги берутся? Так я вам сейчас объясню. До 2024 года налго на недвижимость + землю в Саулкрастах составлял ровно 81.82 €. С 2025 года пришло щокирующее письмо счастья о тместног соамоуправления: 497.евро. Что случилось? Агрессивная Россия напала на Латвию? Точнее, на Саулкрасты? Никаких комментариев в этом счёте не было — поди догадайся, что они там затеяли! По-видимому, на очередных посидклках чмновних посиделках приняли очередное решение: а не содрать ли с дачников кое-что в свой карман? А то, что этой дачницей стала малообеспеченная пенсионерка, которая и без этого с трудом сводила концы с концами — это этим кадрам невдомек. Такие понятия, как мрпальные м этические нормы ждля них, похоже, — пустой звук.

    5
    0
  • 30-го апреля

    Какие руки, какая судьба. Морды в экран не влезают, а они какую- то ++й#₽ несут и делают умное выражение !

    5
    0
  • JL
    Janina LV
    29-го апреля

    Говорить о взятии судьбы в свои руки легко, когда руки чиновников заняты перераспределением бюджета в собственных интересах. Если судьба латышей в своих руках, почему же решения принимаются без учёта их мнения?

    49
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Janina LV
    29-го апреля

    Судьба латышей находится в руках тех, кто на востоке и далеко за океаном на западе!

    18
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    29-го апреля

    Ведь, ещё только хуже сделаете, пускай уж как есть!

    26
    1
  • lg
    lo gos
    29-го апреля

    всё решается в Брюсселе, а эти чижики только для вида пыхтят, всех их убрать то ничего не изменится только лучше будет

    34
    0
  • JB
    Janis Berzin
    29-го апреля

    «У нас есть возможность взять судьбу в свои руки» - скунгс буржуйский банкир признал, что их судьба не в их руках? А как же сказки про независимость, свободу, самостоятельность и пр., которыми чинуши и политиканы, пропаг*ндоны будут усиленно кормить население ЛР 4 мая?

    48
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го апреля

    Может быть из казны меньше транжирить надо на разную фуйню?

    42
    2
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