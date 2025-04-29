«У нас есть возможность взять судьбу в свои руки» - глава Банка Латвии

Он отметил, что европейское регулирование в настоящее время позволяет краткосрочно финансировать оборонные расходы за счёт заимствований и увеличения бюджетного дефицита, однако расходы на безопасность станут долгосрочной необходимостью, а значит, требуется находить долгосрочные решения и источники финансирования.

В то же время Казакс спрогнозировал, что Латвии не удастся обойтись без увеличения бюджетного дефицита для обеспечения оборонных расходов.

"Думаю, без роста бюджетного дефицита мы не обойдёмся, поскольку необходимое увеличение финансирования очень значительное и стремительное. Но это не может быть основным и долгосрочным решением," — сказал президент Банка Латвии.

По словам Казакса, средства на обеспечение оборонных расходов можно было бы найти, например, через более эффективный пересмотр бюджетных расходов. "За последние годы размер бюджета существенно вырос, поэтому там наверняка есть резервы, которые можно использовать значительно разумнее и перенаправить на нужды безопасности," — отметил он.

Также, по словам Казакса, сокращение административной нагрузки может способствовать более быстрому росту экономики, а также возможному увеличению налогов.

"Сейчас настало время как для Латвии, так и для Европы осознать, что у нас есть только два выбора. Первый — не инвестировать и тем самым позволить кому-то другому — США, Китаю или ещё кому-то — определять нашу безопасность и будущее. На мой взгляд, это плохой выбор. Сейчас у нас есть возможность взять судьбу в свои руки и самим решать о своем будущем, а безопасность — важная часть этого," — сказал Казакс.

Он также подчеркнул, что в интересах всей Европы создание общей инфраструктуры безопасности и поиск для неё долгосрочных решений.