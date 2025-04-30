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Латвия почти полностью лишилась транзита российского зерна 1 2952

Бизнес
Дата публикации: 30.04.2025
BB.LV
Латвия почти полностью лишилась транзита российского зерна
ФОТО: Виталий Вавилкин

Транзит российского зерна через Латвию в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом 2024 года сократился в 11,5 раза, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственных доходов (СГД).

Транзитом из России через Латвию в первом квартале 2025 года было перевезено 52 654 тонны зерновых продуктов, что в 11,5 раза меньше, чем в первом квартале 2024 года (603 058 тонн).

Из перевезенных транзитом в первом квартале 2025 года зерновых продуктов почти 50 548 тонн составили пшеница и смесь пшеницы и ржи, 1681 тонну - семена рапса, 154 тонны - гречиха, просо и ячмень, менее 121 тонны - рис, почти 110 тонн - овес, 40 тонн - кукуруза. Рожь и ячмень в указанный период из России через Латвию транзитом не перевозились.

По сравнению с первым кварталом 2024 года транзит смеси пшеницы и ржи в первом квартале 2025 года уменьшился на 83,6%, риса - на 48,6%, овса - на 91,1%, кукурузы - на 99,9%, а гречихи, проса и ячменя - на 86,9%. Транзит семян рапса увеличился значительно - примерно в 39 раз по сравнению с первым кварталом 2024 года.

В первом квартале этого года зерновые продукты из России в Латвию не импортировались.

Как сообщалось, в 2024 году в Латвию из России было импортировано 214 800 тонн зерновых продуктов, что на 49,3% меньше, чем в 2023 году (423 730 тонн).

В прошлом году стоимость импорта зерна из России составила 35,59 млн евро, что на 60% меньше, чем в 2023 году.

Транзитом из России через Латвию в прошлом году было перевезено 1,88 млн тонн зерновых продуктов, что на 16,3% меньше, чем в 2023 году (2,24 млн тонн).

Из перевезенных в 2024 году зерновых продуктов 1,44 млн тонн составили пшеница и смесь пшеницы и ржи, 199 249 тонн - кукуруза, 220 218 тонн - ячмень, 8708 тонн - рожь, 4288 тонн - овес, 2615 тонн - тритикале, 726 тонн - рис.

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(1)
  • S
    SeaWolf
    2-го мая

    Прощай лдз и порты, Латвии не нужны деньги!

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