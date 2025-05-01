С 1 мая в Литве началось изъятие из обращения монет номиналом 1 и 2 цента. При оплате товаров и услуг наличными, итоговая сумма покупок будет округляться, пишет LRT.

Зачем они это сделали

Закон, согласно которому мелкие монеты постепенно исчезнут, был принят литовским Сеймом в прошлом году, однако инициатором этого стал Банк Литвы.

Главный специалист Департамента наличных денег Банка Литвы Эдита Лисинскайте отмечает, что эти монеты использовались неэффективно, их покупательная способность низка, а в большинстве случаев они просто откладывались в копилки или терялись.

«Около 70% этих монет не возвращаются в обращение, в то время как две трети других монет возвращаются. На руках людей накопилось огромное количество таких монет — около 800 тонн. Это примерно 13 вагонов поезда. Часть из них где-то потеряна, выброшена. Часть — используется. Если подсчитать, сколько денег люди теряют в виде мелких монет, то с введением евро мы потеряли более 2 миллионов евро», — утверждает она.

Для сравнения: В Латвии в обращение ежегодно не возвращается 80,6% одноцентовых и 69,3% двухцентовых монет

По словам Лисинскайте, использование монет в 1 и 2 цента не является устойчивым — на их чеканку тратятся деньги, они перевозятся, но в конечном итоге большая часть все равно теряется.

Что будет с ценами

Глава Ассоциации торговых предприятий Литвы Рута Вайнене говорит, что округлять цены будет сложно.

«Мы будем округлять по-другому, чем учились в школе. Все мы должны заново научиться этому округлению. Будет округляться общая сумма чека, а не стоимость отдельных товаров. Я прихожу в магазин, покупаю хлеб, батон, кефир. Кассир на кассе подсчитывает, и касса автоматически применяет округление», — поясняет Р. Вайниене.

Она объясняет, что если общая сумма покупок заканчивается на 1 или 2 евроцента (например, 10 евро и 1 или 2 цента), покупатель должен заплатить 10 евро. Сумма будет округляться в меньшую сторону. Если сумма заканчивается на 3 или 4 евроцента (например, 10,03 евро), то сумма будет округляться в большую сторону до 10,05 евро. Также в меньшую сторону до 5 евроцентов округляется сумма, заканчивающаяся на 6 или 7 евроцентов. И соответственно, если в конце суммы 8 или 9 евроцентов, то сумма будет округлена до 10 евроцентов в большую сторону.

«Мы не хотим, чтобы разъяснения происходили в торговых точках, на кассе. Не время для объяснений. Это не работа кассира. Это не инициатива кассиров или торговцев. Если возникнут критические ситуации, да, объяснят. Но мы бы хотели, чтобы люди приходили уже осведомленными», — добавляет Вайниене.

Иногда они возвращаются

Хотя сумма покупок будет округляться, монеты номиналом 1 и 2 евроцента полностью не исчезнут из обращения — ими по-прежнему можно будет расплачиваться и получать сдачу.

Президент Ассоциации бухгалтеров и аудиторов Дайва Чибиренене говорит, что округление — это как лотерея. Она также отметила, что в округлении будут и исключения. Одно из них касается, например, одноразовых пакетов, которые стоят по 1 центу.

По словам Э. Лисинскайте, если общая сумма покупок составляет до 5 евроцентов, эту сумму и нужно будет заплатить без округления. Однако, как отмечает она, в практике такие ситуации бывают крайне редко.

Отказ от наличных

Член Европейского экономического и социального комитета Кястутис Купшис убеждает литовцев, что округление суммы покупок не является сложным процессом, и они постепенно привыкнут к реформе.

К. Купшис говорит, что расчет наличными становится все менее популярным, и в будущем мы перейдем к электронным способам оплаты.

«Наша повседневная жизнь постепенно ориентируется на электронные деньги, всё больше и больше. И вся эта дискуссия, страх и беспокойство, связанное с округлением и использованием мелких наличных, естественно, исчезнут. Вероятно, мы не будем обсуждать это через два года. Все привыкнут, всем будет всё понятно. Все научатся хитрить, некоторые просто забудут о мелких монетах и начнут ещё больше использовать электронные деньги», — говорит К. Купшис.

А что в Латвии

Судя по всему, недалек час, когда от евромелочевки откажется и Латвия. Как сообщалось ранее, Банк Латвии уже разработал проект закона об округлении окончательной суммы оплаты наличными, который согласовывается с Министерством финансов и Службой государственных доходов. В нем содержится информация, как может округляться окончательная сумма покупки наличными и как это должно быть практически реализовано.

В августе прошлого года опрос Latvijas fakti показал, что 50% респондентов поддерживают идею сокращения мелочи, а 44% считают, что мелкие номиналы нужны. Поддержка идеи увеличивается: в 2016 году она составляла только 26%.

Однако, как отметили ответственные ведомства, несмотря на готовность половины потребителей, нет единого политического согласия по инициативе Банка Латвии.

Самым большим вызовом остается адаптация кассовых аппаратов и систем для отображения округленной суммы на чеке, что повлечет за собой дополнительные затраты и время на внедрение. Торговцы не в восторге от дополнительных трат.