Польша ввела санкции против владельцев сети магазинов Mere

Дата публикации: 08.05.2025
ФОТО: LETA

Министерство внутренних дел Польши ввело санкции против владельцев сети магазинов низких цен "Mere" за косвенную поддержку агрессии России против Украины, сообщает портал Notes from Poland.

В санкционный список включена польская компания Torgservis PL и граждане России — братья Сергей и Андрей Шнайдеры, которым принадлежат акции этой компании номинальной стоимостью три миллиона евро.

С инициативой ввести санкции выступила Государственная налоговая администрация Польши (KAS), указав, что компания "косвенно поддерживает агрессию России против Украины".

По мнению KAS, у компании Torgservis PL имеются финансовые средства и экономические ресурсы, которые способствуют поддержке российской агрессии. Введение санкций "косвенно уменьшит доходы бюджета России, из которого финансируется агрессия против Украины", отмечает ведомство.

Включение в польский санкционный список означает арест всех финансовых активов и экономических ресурсов юридических и физических лиц, исключение из участия в государственных закупках и конкурсах, а также запрет на любые действия, направленные на обход этих ограничений. В случае с физическим лицом, если оно является иностранным гражданином, ему также запрещается въезд в Польшу, пишет Notes from Poland.

В Польше работало десять магазинов Mere, но все они были закрыты в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В 2024 году Torgservis PL открыл в Польше два магазина низких цен под брендом MyPrice. Магазин в Седльце продолжает работать, тогда как магазин в Ольшево-Борки уже закрыт. Тем не менее, недавно компания открыла новый магазин в Варшаве под брендом Moja cena, сообщает портал Wirtualna Polska.

Братьям Шнайдерам в России принадлежит сеть магазинов низких цен Светофор, насчитывающая около 2000 торговых точек.

Согласно данным KAS, санкции против Шнайдеров ввела также Украина.

Магазины Mere начали работу в Латвии в марте 2021 года, и ими управляет компания ООО Latprodukti. По данным Firmas.lv, в настоящее время в Латвии работает 11 магазинов Mere. В 2023 году оборот Latprodukti составил 20,637 миллиона евро, что на 88,9% больше, чем в 2022 году, а прибыль компании увеличилась в несколько раз и составила 748 621 евро.

61% капитала Latprodukti принадлежит гражданину России Сергею Шнайдеру. Также совладельцами компании являются Евгений Пшеницын (20%), Андрей Шнайдер (12%), Валерий Яковлев (5%) и Андрей Вейкулайнен (2%).

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
