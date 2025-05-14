Наконец-то! Подход к вырубке лесов под ветропарки будет изменен

Вырубка латвийских лесов под нужды ветроэнергопарков с каждым годом вызывает все большее возмущение общественности, пишет портал Grani.lv. Наша гордость — густые леса — лысеют: посреди них вырубают большие территории, чтобы поставить гигантские махины с лопастями. А чтобы строительная техника могла проехать к этим участкам, рубят еще и широкие просеки, прокладывая дороги вглубь леса.

При этом давно не секрет: «зеленая» энергия — не спасение экологии планеты, а, скорее, ниша для новых видов бизнеса. Проблемы энергетики она не решает, а лишь порождает новые. Ведь каждая новая ветро- и солнечная электростанция, включенная в общую энергосеть, требует подпорок, костылей — в виде дополнительных газовых и угольных электростанций или ТЭЦ. Иначе случится то, что было недавно в Испании и Португалии, а до этого — в Техасе, а еще ранее — в Англии и Британии: энергетический коллапс.

В Латвии полно энергетиков с отличным профессиональным образованием, которые прекрасно это знают. Но что они могут сделать, если приоритетными являются законы ЕС. О том, какая у нас должна быть энергетика, расписано в двух документах: Зеленом пакте ЕС и в Водородной стратегии ЕС. И если Водородная стратегия уже с треском провалена (о чем все стыдливо молчат), то Зеленый пакт до сих пор выполнялся со всем усердием.

Но теперь, похоже, начинается разворот в другую сторону. Министр земледелия Армандс Краузе вдруг поручил государственному предприятию Latvijas Valsts meži (LVM) приостановить предоставление новых прав на застройку земли разработчикам ветряных парков и заключение новых договоров.

Вот как он это обосновал: «Строительство ветряных парков в государственных лесах Латвии должно осуществляться с учетом мнения общественности и потребностей в ветровой электроэнергии. Лес является национальным богатством Латвии и, следовательно, должен управляться в соответствии с интересами общества и государства. Нынешние мнения и непонимание общественности свидетельствуют о том, что по вопросу аукционов на лесные угодья государства вопросов больше, чем ответов. Поскольку строительство ветряных парков может существенно повлиять на повседневную жизнь и качество жизни населения, необходим прозрачный и качественный диалог с общественностью».

Вот это да! Неужели глас народа долетел, наконец, до слуг народа? Хотелось бы верить, однако причина гораздо прозаичней. Это — новые мировые тенденции, заданные в первую очередь США. Президент Трамп, придя к власти, сразу дал понять, что зеленую энергетику в грош не ставит, и что американская экономика будет развиваться на энергии ископаемого топлива, как было до торжества климатической повестки.

Глядя на США, задумались и в Европе: так, например, British Petroleum заявила, что отказывается от прежде заявленных целей (увеличить производство «зеленой» энергии в 20 раз к 2030 году) и возвращается к ископаемому топливу. А после блэкаута в Испании, спровоцированного непомерно высокой долей солнечной электроэнергетики в общем производстве энергии в стране, что-то подозревать, кажется, стали даже в Еврокомисии.

Указание Краузе показывает, что латвийские власти уловили общий тренд. Не зря они тут же стали валить ответственность на предшественников.

«Решение о выделении находящихся в управлении LVM земель под развитие ветряных парков было принято во время предыдущего правительства премьер-министра Кришьяниса Кариньша, и нынешняя реакция общества свидетельствует о том, что при принятии решения, возможно, не были соблюдены основные принципы надлежащего управления», - цитирует пресса слова министра земледелия.

В общем, это Кариньш виноват, что Latvijas Valsts meži беспрепятственно разрешали вырубать государственные леса. Он один — и никто более! Но теперь-то все будет иначе. Министр Краузе поручил приостановить аукционы до проведения всесторонней оценки, включая повторную оценку их необходимости, потенциального вклада в народное хозяйство и влияния на качество жизни общества».

Общество наверняка встретит такое решение с ликованием. Однако представьте, каково такое слышать местному бизнесу, который уверовал в победу «зеленой повестки» и инвестировал в «зеленые проекты». Об одном таком проекте мы рассказали на днях: это только что запущенное в Латвии крупное производство по созданию гигантских опорных башен из железобетона под ветряки, в которое вложены миллионы.

Создавая это производство, бизнес рассчитывал на заказы от строителей ветропарков в Латвии, а также в Литве и Эстонии. Но наши соседи тоже держат нос по ветру, и что теперь будет — непонятно.

«Такое заявление министра, конечно, обеспокоило отрасль, и мы обязательно захотим встретиться с ним и обсудить ситуацию более детально», — заявил председатель правления Ассоциации ветроэнергетики Гатис Галвиньш.

Отметим, что решение о приостановке аукционов не повлияет на исполнение уже заключенных договоров. Также оно не ограничивает права частных владельцев земель, если они хотят развивать там ветропарки, — но при условии соблюдения требований по охране окружающей среды и национальной безопасности.