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Наконец-то! Подход к вырубке лесов под ветропарки будет изменен 1 800

Бизнес
Дата публикации: 14.05.2025
BB.LV
Наконец-то! Подход к вырубке лесов под ветропарки будет изменен

Министр земледелия Арманд Краузе поручил Latvijas Valsts meži прекратить заключение договоров на развитие ветряных электростанций на землях государственных лесов Латвии.

Вырубка латвийских лесов под нужды ветроэнергопарков с каждым годом вызывает все большее возмущение общественности, пишет портал Grani.lv. Наша гордость — густые леса — лысеют: посреди них вырубают большие территории, чтобы поставить гигантские махины с лопастями. А чтобы строительная техника могла проехать к этим участкам, рубят еще и широкие просеки, прокладывая дороги вглубь леса.

При этом давно не секрет: «зеленая» энергия — не спасение экологии планеты, а, скорее, ниша для новых видов бизнеса. Проблемы энергетики она не решает, а лишь порождает новые. Ведь каждая новая ветро- и солнечная электростанция, включенная в общую энергосеть, требует подпорок, костылей — в виде дополнительных газовых и угольных электростанций или ТЭЦ. Иначе случится то, что было недавно в Испании и Португалии, а до этого — в Техасе, а еще ранее — в Англии и Британии: энергетический коллапс.

В Латвии полно энергетиков с отличным профессиональным образованием, которые прекрасно это знают. Но что они могут сделать, если приоритетными являются законы ЕС. О том, какая у нас должна быть энергетика, расписано в двух документах: Зеленом пакте ЕС и в Водородной стратегии ЕС. И если Водородная стратегия уже с треском провалена (о чем все стыдливо молчат), то Зеленый пакт до сих пор выполнялся со всем усердием.

Но теперь, похоже, начинается разворот в другую сторону. Министр земледелия Армандс Краузе вдруг поручил государственному предприятию Latvijas Valsts meži (LVM) приостановить предоставление новых прав на застройку земли разработчикам ветряных парков и заключение новых договоров.

Вот как он это обосновал: «Строительство ветряных парков в государственных лесах Латвии должно осуществляться с учетом мнения общественности и потребностей в ветровой электроэнергии. Лес является национальным богатством Латвии и, следовательно, должен управляться в соответствии с интересами общества и государства. Нынешние мнения и непонимание общественности свидетельствуют о том, что по вопросу аукционов на лесные угодья государства вопросов больше, чем ответов. Поскольку строительство ветряных парков может существенно повлиять на повседневную жизнь и качество жизни населения, необходим прозрачный и качественный диалог с общественностью».

Вот это да! Неужели глас народа долетел, наконец, до слуг народа? Хотелось бы верить, однако причина гораздо прозаичней. Это — новые мировые тенденции, заданные в первую очередь США. Президент Трамп, придя к власти, сразу дал понять, что зеленую энергетику в грош не ставит, и что американская экономика будет развиваться на энергии ископаемого топлива, как было до торжества климатической повестки.

Глядя на США, задумались и в Европе: так, например, British Petroleum заявила, что отказывается от прежде заявленных целей (увеличить производство «зеленой» энергии в 20 раз к 2030 году) и возвращается к ископаемому топливу. А после блэкаута в Испании, спровоцированного непомерно высокой долей солнечной электроэнергетики в общем производстве энергии в стране, что-то подозревать, кажется, стали даже в Еврокомисии.

Указание Краузе показывает, что латвийские власти уловили общий тренд. Не зря они тут же стали валить ответственность на предшественников.

«Решение о выделении находящихся в управлении LVM земель под развитие ветряных парков было принято во время предыдущего правительства премьер-министра Кришьяниса Кариньша, и нынешняя реакция общества свидетельствует о том, что при принятии решения, возможно, не были соблюдены основные принципы надлежащего управления», - цитирует пресса слова министра земледелия.

В общем, это Кариньш виноват, что Latvijas Valsts meži беспрепятственно разрешали вырубать государственные леса. Он один — и никто более! Но теперь-то все будет иначе. Министр Краузе поручил приостановить аукционы до проведения всесторонней оценки, включая повторную оценку их необходимости, потенциального вклада в народное хозяйство и влияния на качество жизни общества».

Общество наверняка встретит такое решение с ликованием. Однако представьте, каково такое слышать местному бизнесу, который уверовал в победу «зеленой повестки» и инвестировал в «зеленые проекты». Об одном таком проекте мы рассказали на днях: это только что запущенное в Латвии крупное производство по созданию гигантских опорных башен из железобетона под ветряки, в которое вложены миллионы.

Создавая это производство, бизнес рассчитывал на заказы от строителей ветропарков в Латвии, а также в Литве и Эстонии. Но наши соседи тоже держат нос по ветру, и что теперь будет — непонятно.

«Такое заявление министра, конечно, обеспокоило отрасль, и мы обязательно захотим встретиться с ним и обсудить ситуацию более детально», — заявил председатель правления Ассоциации ветроэнергетики Гатис Галвиньш.

Отметим, что решение о приостановке аукционов не повлияет на исполнение уже заключенных договоров. Также оно не ограничивает права частных владельцев земель, если они хотят развивать там ветропарки, — но при условии соблюдения требований по охране окружающей среды и национальной безопасности.

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#ветряные генераторы #зеленая энергия
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(1)
  • DI
    Diana I.
    15-го мая

    Это всё прекрасно, но если кому-то захочется построить парк ветряков, то это сделают. Пример - Греция и Италия. Сожгли большие площади леса и теперь там ветряки.

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