После отключения от российской энергосети в Латвии вырастут счета за электричество - ТВ3

После отключения от энергетической системы России в начале этого года Латвия обязана обеспечивать необходимые резервы для покрытия дефицита электроэнергии, сообщает телеканал ТВ3. Однако, этого не случилось.

При этом многие участники рынка указывают на возникший хаос в распределении расходов на балансировку энергии.

Когда политики приказывают энергетикам

Изначально отключение от РФ и БР планировалось на 2026 год, и до того времени госкомпания «Augstsprieguma tīkls» («Высоковольтные сети») намеревалась установить батареи большой ёмкости для хранения электроэнергии с целью сглаживания краткосрочных колебаний.

Однако в дело вмешались политики, и от России отключились уже в начале этого года. При этом Латвия, в отличие от других стран Балтии, к расставанию с Россией была не готова — у республики нет батарей высокой мощности, и эту услугу приходится закупать за рубежом, что дорого, поясняет ТВ3.

После отключения от России затраты на балансировку электроэнергии в Латвии резко выросли.

Первоначально обещалось, что эти расходы будут равномерно распределены между всеми участниками рынка, но сейчас большая их часть возлагается на потребителей.

Крупные разработчики солнечных парков предупреждают, что такой рост расходов не был учтён в их бизнес-моделях, и некоторые могут пересмотреть свои инвестиционные планы в Латвии.

Хаос в электропроводах

Энергетический консультант Гатис Абеле в интервью ТВ3 заявляет, что на рынке возник хаос, а лоббирование различных интересов привело к неравномерному распределению расходов.

Изначально предлагалась модель "50:50" между производителями и потребителями, но после совещания в Министерстве климата и энергетики пропорция изменилась на 25% для производителей и 75% для потребителей. Это решение было принято без участия представителей потребителей, но регулятор не выразил возражений.

ТВ3 поясняет, что более высокие счета особенно почувствуют мелкие потребители при заключении новых договоров с операторами. Крупные потребители, такие как самоуправления и производственные предприятия, уже получают уведомления о значительном росте платежей.

Инвесторы уходят в Литву

ТВ3 сообщает, что разработчики солнечных парков, в том числе компании с иностранным капиталом, пересматривают свои планы. Предлагаемые ставки за балансировку оказались в пять раз выше, чем обещалось в начале года. Между тем в Эстонии и Литве эти платежи будут вводиться постепенно, чтобы не препятствовать развитию возобновляемой энергетики.

Алнис Балиниш, руководитель ассоциации "Солнечная энергия Латвии", указывает, что с 1 июля в Латвии все расходы перекладываются на торговцев и производителей, что может привести к заморозке проектов или даже к банкротству.

Аналогично скептически настроен и Марис Плуме, член правления "Saules Energy", который подчёркивает, что удвоение затрат негативно скажется на будущих инвестициях.

Частные энерготорговцы, такие как "VIRŠI" и "AJ Power", предупреждают, что в Латвии затраты производителей солнечной и ветровой энергии будут самыми высокими в регионе, что может осложнить привлечение инвестиций.

В Литве государство предоставляет 30% поддержку на установку батарей большой мощности, чего в Латвии нет. Поэтому "AJ Power" планирует строить свои батареи в Литве, где развитие происходит быстрее.

Как сообщал bb.lv, в феврале этого года страны Балтии отключились от сетей России и Беларуси, что означает, что теперь им самим необходимо обеспечивать определённый уровень частоты в электросети. Для этого важны балансирующие мощности, которые обеспечивает рынок резервов электроэнергии стран Балтии.