Исторический момент настал — в эти выходные страны Балтии отключатся от российско–белорусской энергосети и подключатся к европейской. Жителей просят не волноваться — электричество пропадать не должно.

Договор теряет силу

К отключению готовились много лет — политическое решение было принято давным–давно. Потребовались и немалые вложения, включая создание дополнительных подключений к европейской сети.

Согласно заявлению операторов энергосистем стран Балтии, договор БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) о работе энергосистемы Балтии в российской контролируемой сети IPS/UPS потерял силу 7 февраля 2025 года. Сегодня, 8 февраля 2025 года, операторы Балтии отключают энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы от сети IPS/UPS и проведут тест изолированной работы энергосистемы стран Балтии.

После завершения теста 9 февраля 2025 года энергосистема стран Балтии будет подключена к энергосистеме континентальной Европы.

Вероятность перебоев невелика. Но существует

Много слухов было относительно того, что при отключении от БРЭЛЛ в Латвии на какое–то время или даже надолго может пропасть электричество.

Компания Augstsprieguma tīkls, которая отвечает за отсоединение, сообщает следующее:

"В результате синхронизации энергетическая безопасность Латвии и стран Балтии повысится, поскольку наше энергоснабжение больше никак не будет связано с энергосистемами России и Беларуси. Операторы систем передачи стран Балтии совместно приложили усилия, осуществив значительные инвестиции в системы передачи, чтобы максимально укрепить безопасность электроснабжения. Были построены и модернизированы межсоединения и внутренние линии стран, установлены синхронные компенсаторы и аккумуляторные батареи для обеспечения стабильности сети и непрерывности обслуживания.

Однако полностью исключить перебои в электроснабжении невозможно.

Перебои в электроснабжении возможны как во время запланированной синхронизации, так и в любых других условиях. Они могут быть вызваны как внешними факторами, например, бурями, так и техническими сбоями в системах передачи Латвии или соседних стран. Вероятность перебоев в электроснабжении из–за синхронизации не является существенно более высокой, чем в повседневной жизни, например, из–за ущерба, вызванного бурями. Кратковременные отключения электроэнергии наблюдаются во многих местах Европы. Персонал AST находится в постоянной готовности устранить любые потенциальные перебои в электроснабжении в максимально короткие сроки".

Праздник в Вильнюсе

По случаю отключения состоится и официальное мероприятие. Оно пройдет в Вильнюсе. В столицу Литву праздновать день энергетической независимости приедут президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Эстонии Алар Карис и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В воскресенье Вильнюс также посетят ответственный за энергетику и жилищное строительство еврокомиссар Дэн Йоргенсен и ответственный за оборону и космос еврокомиссар Андрюс Кубилюс.

В литовскую столицу также прибудут министры по вопросам климата Эстонии, Латвии и Польши Йоко Алендер, Каспарс Мелнис и Паулина Хенниг–Клоска, представители Генерального директората по энергетике Еврокомиссии, Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO–E) и Европейского исполнительного агентства по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA).