Иностранные инвесторы - за поддержку Балтии для сохранения границ Европы. И своих инвестиций

В последнем индексе настроений СИИЛ иностранные инвесторы признают, что Балтия является геополитическим индикатором для Европы, и предупреждают, что "если страны Балтии падут, то за ними последует и остальная часть Европейского союза (ЕС)".

Страны Балтии находятся на переднем крае восточного фланга ЕС, сталкиваясь как с проблемами безопасности, так и с экономическими вызовами в быстро меняющейся геополитической обстановке. Инвесторы предупреждают, что Европа не должна быть равнодушной перед лицом этого предупреждения: стабильность и устойчивость региона - это опора ЕС в целом, и бездействие может поставить под угрозу единство ЕС перед лицом внешних угроз.

СИИЛ напоминает, что с момента обретения независимости в начале 1990-х годов Эстония, Латвия и Литва открыто предупреждали о российской угрозе, но немногие были готовы слушать и верить. Несколько иностранных инвесторов подчеркнули, что ЕС и национальные правительства должны "быстро созреть", чтобы ответить на нынешний вызов, построив более сильный, конкурентоспособный и готовый к сотрудничеству ЕС. Учитывая сложные и длительные процессы принятия решений в ЕС, многие инвесторы рекомендуют странам Балтии развивать и другие форматы регионального сотрудничества, чтобы обеспечить дополнительную поддержку региону.

СИИЛ отмечает, что даже кажущаяся угроза Балтии может подорвать доверие инвесторов и, подобно урагану, вызвать широкомасштабный и необратимый эффект домино не только в Балтии, но и во всем ЕС. Хотя инвесторы уверены в устойчивости стран Балтии, они предупреждают об "эффекте бабочки" и призывают политиков ЕС и правительств стран Балтии действовать смелее.

Война России против Украины повлияла на страны Балтии во многих отношениях: средства были перенаправлены на оборону и энергетическую независимость, изменились настроения населения и инвесторов, что негативно отразилось на их экономике. Исследование также выявило серьезные опасения в отношении давнего стратегического партнера стран Балтии - США. Таким образом, страны Балтии столкнулись с совершенно новой геополитической реальностью, и СИИЛ поднимает фундаментальный вопрос: смогут ли Эстония, Латвия и Литва противостоять геополитическому давлению, чтобы защитить безопасность и экономическую стабильность Европы, и окажет ли ЕС достаточную поддержку странам Балтии для успешного решения этой задачи?

Учитывая непропорционально негативное влияние войны в Украине на Балтию и быстро меняющуюся геополитическую обстановку, которая еще больше усиливает уязвимость региона, иностранные инвесторы считают, что дополнительная поддержка региона не только необходима, но и полностью оправдана.

FICIL отмечает, что на протяжении многих лет финансовый вклад ЕС в страны Балтии был значительным. Например, в период с 2021 по 2027 год из фондов сплочения и восстановления можно будет выделить 4,6 млрд евро для Латвии, 3,5 млрд евро для Эстонии и 6,4 млрд евро для Литвы на поддержку климатических целей, цифровой трансформации и инклюзивного развития. Кроме того, Фонд восстановления и устойчивости предоставляет еще большую поддержку - 1,97 млрд евро для Латвии, 953 млн евро для Эстонии и 2,2 млрд евро для Литвы - для содействия восстановлению и долгосрочной экономической устойчивости. Однако до сих пор ЕС не предусмотрел других механизмов поддержки, специально предназначенных для стран Балтии.

Инвесторы отмечают, что проблемы с освоением имеющихся средств ЕС существуют во всех трех странах Балтии, что подрывает потенциал для полного использования этих ресурсов. Бюрократия ЕС является одним из основных препятствий для использования возможностей и направления финансирования в критически важные области.

СИИЛ отмечает, что эти проблемы подчеркивают необходимость упрощения и повышения гибкости процедур финансирования на уровне ЕС, включая "единые инструкции", которые позволят преодолеть бюрократическую волокиту и помогут быстрее реализовать проекты без ущерба для ответственности.

В свою очередь, страны Балтии должны пересмотреть свою нормативно-правовую и институциональную базу и укрепить свой потенциал для более эффективного доступа к основным финансовым ресурсам.

"Европе необходимо открыть глаза на балтийскую реальность - не паникой или грандиозными заявлениями, а через практическую солидарность. Если Европа укрепит свой северо-восточный фланг - экономически, инфраструктурно и в военном отношении, - то весь ЕС станет сильнее и безопаснее", - считает СИИЛ.